В России из-за коронавируса временно прекратят регистрировать браки

31 Март 2020 2020-03-31T14:27:16+03:00

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Из-за пандемии коронавируса в России временно перестанут регистрировать браки. Загсы продолжат работу, но пока в стране введены меры по сдерживанию распространения опасного заболевания, здесь будут записывать акты только о смерти и о рождении.

Ранее с таким предложением к правительству обратились в Минюсте. На сайте ведомства появилось обращение, все браки, которые должны были состояться весной, предложили перенести на более поздние даты. Ориентировочной датой названо 1 июня 2020 года. К этому сроку в России надеются взять ситуацию с распространением болезни под контроль.

Постановлением премьера свадебные торжества в загсах временно запрещены, а прочие услуги необходимо проводить, учитывая эпидемическую ситуацию:

- Обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме,- сказано в постановлении премьера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

ИСТОЧНИК KP.RU