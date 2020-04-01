Создана аналитическая онлайн-платформа о ситуации с COVID-19

В Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG появилась специальная база знаний, где аккумулируется самая актуальная аналитика о ситуации с пандемией коронавируса.

Пользователям доступны исследования, аналитические обзоры и руководства по борьбе с COVID-19 от ведущих профильных организаций и институтов развития. В разделе также содержатся важные документы, разрабатываемые в рамках программ по противодействию вирусу. Онлайн-платформа создается при поддержке Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ).

Новый ресурс поможет специалистам в сфере здравоохранения, представителям власти и бизнеса выработать эффективные решения в борьбе с коронавирусом, а обычным гражданам – оперативно получить практические рекомендации, которые помогут уберечь себя и близких.

«Наша цель – сделать информационный ресурс, максимально объективно отражающий ситуацию с пандемией COVID-19 и ее возможные последствия для экономики и жизни людей. Мы собираем на одной платформе аналитические исследования и практические рекомендации из российских и международных авторитетных источников, будем давать оперативную информацию по регионам, экспертные мнения специалистов разных областей. Уверен, что именно достоверная информация поможет нам всем преодолеть эти непростые времена», – отметил директор, председатель правления Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова подчеркнула: «В рекомендациях, разработанных нашими специалистами в связи с распространением коронавируса, особое внимание мы обращаем на необходимость своевременного информирования граждан обо всех угрозах и мерах, которые предпринимают российские власти. Не менее важно знать о ситуации в других странах. Международный опыт поможет в принятии более точных решений».

В статье «COVID-19, коронавирусная инфекция, вызванная SARS-Cov-2» специалисты ВШОУЗ собрали официальные документы и наиболее авторитетные научные публикации по эпидемиологии, диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Материал будет обновляться на регулярной основе.

Среди других материалов по теме уже сейчас можно ознакомиться с «Руководством по профилактике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19», подготовленным фондом Джека Ма и фондом «Алибаба» при поддержке Первой академической клиники Университетской школы медицины провинции Чжэцзян (Китай), и обзором экономических мер, предпринимаемых государствами мира для поддержки бизнеса и граждан в условиях распространения Covid-19.

Также на сайте Фонда Росконгресс появилась афиша культурных мероприятий, которые можно смотреть онлайн, не нарушая режима самоизоляции. Это самые интересные события театров, музеев, концертных залов тех городов России, которые неоднократно принимали ключевые конгрессно-выставочные мероприятия Фонда.

Справка

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.