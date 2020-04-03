Бурундук - медвежья совесть

Наша газета и ПАО «Транснефть» в четвертый раз затеяли конкурс имени Василия Пескова «Окно в природу» среди блогеров и журналистов. За месяц к нам пришло огромное количество работ. Оказались среди них и труды нашего старого знакомого - победителя первого конкурса в 2017 году - Юрия Коковина из Нерюнгри. Итоги этого года мы подведем в апреле, а сегодня публикуем его материал о бурундуках, потому что он настолько хорош, словно писать Юрия учил сам Василий Михайлович...

Лесную площадку, где жила семейка полосатых бурундуков, я нашел совсем недалеко от города Нерюнгри... На своем «жигуленке» свернул с оживленной автотрассы, проехал триста метров по лесной дорожке, еще сто метров проковылял с тяжелым телеобъективом и штативом к замеченным раньше камням у кромки полянки. Впоследствии это местечко я назвал «театром».

На самом деле Чип и Дейл выглядят именно так. Фото: Юрий Коковкин.

Карманы куртки доверху загружены подсолнечными семечками и орешками кедрового стланика. Бурундук - это не медведь, его подкармливать можно, и трагедии из этой игры никакой не будет. Прошло не более пяти минут, как в расщелинах камней стали выглядывать любопытные мордочки. Подсолнечные семечки - это беспроигрышный билет к доверию.

За спиной, в пойме ключа Большой Талый, без остановки куковала кукушка, пробовал голосок желтогрудый дубровник да пел свою песню июньский ветер. В этом неспешном ожидании я размышлял о быстром течении времени, что вот уже мое колесо жизни покатилось на седьмой десяток лет, а я, как в детстве, все еще радуюсь встрече с серенькой пичужкой и всерьез настроен поснимать, может, в сотый раз всем знакомого бурундука. Люди увидят фото и улыбнутся - чудак. Ведь никто и не может подумать, что уйдет на эти фотосессии целый месяц.

- Семки есть? А если найдем? Фото: Юрий Коковкин.

Между тем семечки уже привлекли своих едоков. И мне только оставалось подойти ближе и начать нажимать на кнопку фотокамеры, фиксируя шкодливые позы лесных фотомоделей.

Бурундуков было три, и вели они себя у кормушки по-разному: то торопливо запихивали зерна в свои защечные мешки, то обнимались. Казалось, что у этих милых животных человеческие чувства. То вдруг дерзко бросались вдогонку друг за другом, и о примирении, казалось, не будет и речи.

Бурундук - медвежья совесть. Фото: Юрий Коковкин.

Все происходило, как в настоящем театре: и ссоры, и трогательная любовь. Порой, увлекшись наблюдениями, я забывал нажимать на кнопку фотоаппарата...

Тот вечер я провел рядом с новыми моделями до темноты. А потом были почти ежедневные встречи: утренние, обеденные, вечерние фотосессии.

Бурундук не только рачительный хозяин, но и редкостный чистюля: моет лапки при любой возможности. Будь как бурундук! Фото: Юрий Коковкин.

Приученные зверушки по-настоящему ждали встречи с человеком, не обращали внимания на мои фотоаппараты, на их громкие щелчки. За такое доверие я щедро насыпал в каменную кормушку орехов и семечек. Итогом этих фотовстреч стали сотни фотографий, видеозаписей, и, самое главное, было получено лучшее в мире лекарство для души...

СПРАВКА «КП»

Бурундук - мелкий грызун, близкий родственник белки. Окрашен в светло-серый или рыжий цвет, удивительно подвижен, на деревьях он ловок, почти как белка, на земле проворен и быстр. Жилище всегда в подземных лабиринтах, поэтому его часто называют земляной белкой.

- А отсюда точно вылетит птичка? Фото: Юрий Коковкин.

Всем известно, что бурундук - рачительный хозяин, вся его летняя жизнь расписана так, чтобы заготовить еду для предстоящей зимы. Эту серьезную работу зверушка особенно тщательно производит со второй половины лета. В его подземной кладовой охотники находили до десяти килограммов отборных орехов кедрового стланика, отдельные кучки ягод, трав и грибов. Эту склонность к заготовкам хорошо знает медведь, нередко в тайге можно найти следы его грабежа. Глубокие ямы вырывает могучий и наглый зверь, чтобы ограбить лесного трудягу, потому и говорят, что совесть у медведя размером гораздо меньше бурундучка...