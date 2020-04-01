Работа.ру: По мнению россиян, лучшие начальники - Козероги и Львы

К 1 апреля сервис Работа.ру в новом шуточном исследовании выяснил, верят ли россияне в гороскопы, советуются ли они с экстрасенсами по поводу карьеры и какие знаки зодиака считают наиболее подходящими для начальника. В опросе приняли участие более 2500 пользователей сервиса из всех регионов России.

Каждый пятый участник опроса хотя бы однажды обращался к магам, экстрасенсам или астрологам для решения рабочих вопросов. Россияне «советуются со звездами» по вопросам поиска и смены работы, узнаю т, стоит ли ждать повышения. При этом 3% отметили, что пользуются такими услугами регулярно. Почти четверть россиян (23%) считает, что разногласия с коллегой по работе могут быть связаны с несовместимостью по знаку зодиака.

Вероятно, поэтому многие обращают внимание и на знак зодиака начальника. Лучшим руководителем, по мнению россиян, будет Козерог — за него проголосовали 15% респондентов. Также в топе предпочтений российских работников начальники - Львы (14%), Овны (12%) и Тельцы (12%). Правда, 37% хотели бы видеть на месте своего руководителя человека, который не верит в знаки зодиака и астрологию.

Среди астрологических событий сильнее всего влияет на жизнь и работу россиян високосный год — этот вариант выбрала четверть опрошенных.

Каждый шестой участник опроса верит в особое влияние на жизнь различных фаз луны (новолуния и суперлуния). Только 9% респондентов отметили воздействие ретроградного Меркурия. Меньше всего россияне ощущают на себе затмения (6%) и парад планет (3%).

Не только звезды, но и приметы влияют на жизнь россиян. Как показал опрос, большинство (65%) в них хотя бы отчасти верит. И хотя 25% респондентов не придает приметам особого значения, при виде черной кошки они всё равно поменяют свой маршрут.

На работе приметам и суевериям не место — об этом сообщили 51% опрошенных. Только 16% респондентов рассказали, что приметы в их коллективе существуют, а 1% россиян избегает важных совещаний по пятницам 13-го.

Четверть опрошенных считают, что в их коллективе приметы могут существовать только ради шутки. Еще 6% россиян верит в хорошее настроение начальника — оно может быть к премии.