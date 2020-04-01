2020-04-01T11:34:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские зеки выпустили против коронавируса 9 видов дезсредств

Они обеспечивают ими себя и готовы производить более чем 4 миллиона литров дезинфицирующих жидкостей
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России о коронавирусе слышали, но проблем с ним не имеют. По следственным изоляторам и колониям витает запах дезинфицирующих средств, которые там и производят.

- Девять видов дезинфицирующих средств, используемых для дезинфекции помещений и кожных покровов («Аминоцид», «ТриМакс-Актив», «Анафидин-Компликт», «Анафидин-Экспроф», «ОДС-17», «Биолок», «Ультрадез-Форте», «Фортис Дез», «ДС Универсальное-6»), изготавливаются сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На все эти средства получены необходимые сертификаты соответствия, - завили во ФСИН России.

В ведомстве отметили, что действующие в пяти территориальных органах ФСИН России (Республика Чувашия, Волгоградская, Нижегородская, Иркутская, Воронежская области) производства дезинфицирующих средств обеспечивают все внутрисистемные потребности и готовы производить более чем 4 миллиона литров дезсредств ежегодно.

Также в ближайшее время линии по производству дезинфицирующих средств решили запустить еще в двух колониях, которые расположены в Астраханской и Белгородской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В СИЗО отменены посылки для заключенных в связи с пандемией коронавируса

В Москве сотрудники учреждений переведены на казарменный режим (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Недооценили обстановку»: Чиновники укатили на загранкурорты в разгар эпидемии
Некоторые крупные и мелкие госслужащие отправились в отпуск даже после введении в их регионах мер повышенной готовности из-за коронавируса. Часть из них после возвращения уже ушли в отставку
Новости 24
Все депутаты Мосгордумы сдали тест на коронавирус
Еще у троих монахов Афона выявили коронавирус
Мишустин поручили наладить дистанционную регистрацию браков
На смену коронавирусу может прийти более «агрессивная» болезнь
К середине мая цены на аренду жилья могут снизиться на 30 процентов
Психолог рассказала, как сохранить нервы на карантине
Специалисты сообщили, приведет ли карантин к улучшению экологической обстановки
За рубежом остаются 109 российских туристов
Россияне на карантине будут обязаны заполнять журнал о самочувствии
В России ежедневно делают около 36 тысяч анализов на коронавирус
Стоимость нефти марки Brent снизилась до $24,89
Коронавирус вогнал в депрессию 75% россиян и только 7% по-прежнему не верят в угрозу
Более 93% зараженных коронавирусом в Китае полностью выздоровели
ФСИН протестирует на коронавирус сотрудников и заключённых с симптомами ОРВИ
Представитель ВОЗ сообщила о важности обмена опытом по борьбе с коронавирусом
Минздрав назвал регионы, где чаще диагностируют пневмонию
Россияне станут чаще просрочивать платежи по микрозаймам из-за коронавируса