Российские зеки выпустили против коронавируса 9 видов дезсредств

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России о коронавирусе слышали, но проблем с ним не имеют. По следственным изоляторам и колониям витает запах дезинфицирующих средств, которые там и производят.

- Девять видов дезинфицирующих средств, используемых для дезинфекции помещений и кожных покровов («Аминоцид», «ТриМакс-Актив», «Анафидин-Компликт», «Анафидин-Экспроф», «ОДС-17», «Биолок», «Ультрадез-Форте», «Фортис Дез», «ДС Универсальное-6»), изготавливаются сегодня в учреждениях уголовно-исполнительной системы. На все эти средства получены необходимые сертификаты соответствия, - завили во ФСИН России.

В ведомстве отметили, что действующие в пяти территориальных органах ФСИН России (Республика Чувашия, Волгоградская, Нижегородская, Иркутская, Воронежская области) производства дезинфицирующих средств обеспечивают все внутрисистемные потребности и готовы производить более чем 4 миллиона литров дезсредств ежегодно.

Также в ближайшее время линии по производству дезинфицирующих средств решили запустить еще в двух колониях, которые расположены в Астраханской и Белгородской областях.

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