«Отменили рейс? Мы вернем деньги!»: Мошенники пользуются кризисом, чтобы обманывать доверчивых россиян

Вот уж кому война, а кому - мать родна. Финансовые мошенники в кризис развели бурную активность. Поводов для облапошивания потенциальных жертв появилось много. А метод остается тот же самый - социальная инженерия. Это обман на доверии, суть которого в том, что мошенники разыгрывают типичную ситуацию из жизни. К примеру, еще недавно преступники представлялись «сотрудниками службы безопасности банка», а теперь в ход пошли «сотрудники отдела компенсаций авиакомпании».

- Мошенники всегда ищут повод, чтобы человек им поверил. В частности, пользуются напряженной ситуацией и тем, что люди сидят дома и варятся в негативном информационном поле, - говорит Андрей Паранич, глава Ассоциации развития финансовой грамотности. - Наш мониторинг показывает, что участились случаи, когда людям звонят, представляются сотрудниками авиакомпаний и предлагают вернуть деньги за утраченный билет.

Дальше схема стандартная. Мошенники задают наводящие вопросы, изображая реальный колл-центр авиакомпании, обнадеживают человека, а потом просят раскрыть данные банковской карты, чтобы якобы перечислить туда деньги. Естественно, после этого человек может попрощаться со всеми сбережениями.

- Скорее всего, мошенники ищут потенциальных жертв в социальных сетях, - говорит Андрей Паранич. - К примеру, кто-то мог написать, что у него пропал отпуск, потому что та или иная авиакомпания отменила рейс. Или что человек столкнулся с тем, что ему долго не возвращают деньги. Этого более чем достаточно для мошенника. Важно обращать внимание на свое поведение в социальных сетях и не делиться там информацией, которой могут воспользоваться злоумышленники.

По словам эксперта, социальная инженерия опасна именно тем, что человек самостоятельно передает мошеннику все данные о своей карте. Доказать, что вас действительно обманули, потом будет невозможно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грабители на "удаленке" и нелюди в белых халатах: как коронавирус изменил преступный мир

Социальные сети пестрят предупреждениями о смертельной опасности: "Много детей сейчас остаются дома без взрослых, предупредите их пожалуйста о новой схеме грабежа. Подходят к квартире люди в химзащите, говорят что у вас в доме очаг коронавируса, не открывать не имеете права. Дети открывают, их усыпляют газом или обносят квартиру. Были случаи с лишением жизни". (подробности)