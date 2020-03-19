Грабители на "удаленке" и нелюди в белых халатах: как коронавирус изменил преступный мир
Социальные сети пестрят предупреждениями о смертельной опасности: "Много детей сейчас остаются дома без взрослых, предупредите их пожалуйста о новой схеме грабежа. Подходят к квартире люди в химзащите, говорят что у вас в доме очаг короновируса, не открывать не имеете права. Дети открывают, их усыпляют газом или обносят квартиру. Были случаи с лишением жизни".
- Были такие случаи? - спрашиваю у начальника пресс-службы столичного главка Владимира Васенина.
- Нет, по сводке подобных случаев не замечено, - отвечает полковник полиции.
В Следственном комитете о гибели детей при таких обстоятельствах также не слышали. Выходит, что это очередные фейки, с помощью которых неизвестные пытаются дестабилизировать общество.
КОРОНАВИРУСНЫЕ БАНДЫ
Как стало известно "КП", присылают такие "фейки" чаще всего из-за границы, с той же Украины, где полиция действительно все чаще стала сталкиваться с массовым переодеванием грабителей в санитаров.
Местные правоохранительные органы сообщают о нападениях на дома и банковские заведения "коронавирусных бойцов", которые обзавелись на Донбассе оружием и опытом боевых действий.
На днях, в Киеве неизвестные в балаклавах ворвались в частный дом и придушили и искололи ножами пенсионерку. Забрали нее 7 тысяч гривен и мобильный телефон. Другая банда в масках взорвала в Харькове банкомат.
Появились шайки, которые мимикрируя под медиков звонят в дома и квартиры предлагая обследоваться на коронавирус, купить тесты или лекарства от него. В Киеве из-за разгула криминала сотрудники полиции были вынуждены привлечь к патрулированию улиц города Нацгвардию.
НЕЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
В России также зафиксирован случай, когда бандиты мимикрировали под медиков. 14 февраля в подмосковном элитном поселке трое неизвестных в белых костюмах и черных масках пришли на порог дома первого заместителя председателя правления банка "Нордеа". Хозяйка дома Ирина Мамхегова не почувствовала опасности и открыла дверь "санитарам", которые достали пистолеты и заставили женщину отдать им наличные. Они даже ранили сотрудника ЧОПа, который попытался их задержать.
Понятно, что подобные попытки ограблений в Московской области могут иметь место. Ситуация, когда можно перемещаться в маске и латексных перчатках действительно удобна для вооруженных грабителей. Однако, в Москве группы людей в белых халатах и масках скорее привлекут внимание блогеров и полиции. Фотографии таких грабителей могут появиться в интернете в режиме реального времени.
- О любой работе в жилом секторе медиков знают в ближайшем отделении, так как подобная работа происходит при содействии участковых, - заявили "КП" в столичной полиции. - Но если вы заметили в подъезде дома людей в медицинских халатах, масках и перчатках, которые вызывают у вас подозрение, наберите телефоны 911 или 02. Вашу информацию проверят. Сотрудники полиции вам сообщат, как действовать в той или иной ситуации.
КРИМИНАЛ НА "УДАЛЕНКЕ"
Безусловно вирус ударит по криминалу. Люди уже стали более внимательно присматриваться к друг-другу, меньше выходить из дома. Теряют прибыль карманники, которые занимались кражами в торговых центрах, ресторанах и метро. Теряют прибыль женщины с низкой социальной ответственностью. Если работа на удаленке продлиться до лета, то и квартирные воры останутся без работы.
- Рост круглосуточной активности граждан и полиции в жилом секторе создаст проблемы для мошенников и закладчиков наркотиков, - отметили "КП" в столичной полиции.
Однако, хорошо известно, что представители криминального мира довольно находчивы. Когда приспичит, они наверняка придумают как им заработать на нашей беспечности. А потому, нужно не терять бдительность. Грабители тоже могут найти способ работать на "удаленке".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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