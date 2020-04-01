Страшный сон арендатора жилья: за квартиру платить нечем, а на улице карантин

Владельцам ипотечных квартир власти пообещали «ипотечные каникулы» в случае, если их финансовое положение решительно ухудшится. А вот тем, кто живет на съемных квартирах, никаких мер поддержки не обещано. Некоторые уже пьют валерьянку и на всякий случай пакуют вещи. Только куда податься, если родственники в других городах, а еще и объявлен карантин? И что говорят о ситуации, когда арендатор оказался в бедственном финансовом положении, российские законы?

К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ АРЕНДАТОРАМ

Риелторы успокаивают: как минимум, часть хозяев жилья сейчас готовы идти на уступки и снижать цены.

- Понятно, что по окончании карантина все беды не закончатся, мы еще полгода- год, в самом лучшем случае, будем расхлебывать его экономические последствия. И, потеряв нынешних арендаторов из-за того, что те больше не могут платить по прежним ставкам или у них возникли временные трудности, новых-то можно и не найти, - говорит член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.

- Среди арендодателей, которые с нами работают, около трети уже пошли на снижение арендной платы, - сообщила «КП» управляющий директор МИЭЛЬ-Аренда Мария Жукова.- Но массового альтруизма в целом по рынку ждать не стоит: у многих собственников жилья, особенно пенсионеров, доход от сдачи жилья – основной, и спасать съемщиков, сильно снижая свой собственный уровень жизни, они вряд ли захотят.

МОГУТ ЛИ ВЫСЕЛИТЬ НА УЛИЦУ В КАРАНТИН?

Страшный сон многих — денег не будет уже на ближайший платеж. И как тогда быть, куда бежать?

- Если квартира сдается официально, хозяин и арендатор заключали договор. Возможность объявления карантина в нем предусмотреть, конечно, до сих пор никому не приходило в голову. Но там всегда прописывается период неуплаты, после которого арендодатель вправе выселить жильцов. По типовому договору, который используется в большинстве случаев, хозяин может ставить вопрос о выселении только после того, как арендатор не заплатил дважды, - поясняет адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.

Иными словами, если вы снимаете жилье у законопослушных хозяев, у вас есть, как минимум, МЕСЯЦ после первого неплатежа на то, чтобы как-то разобраться с ситуацией — прямо завтра выставить на улицу вас не вправе.

Но, по оценкам риелторов, до 70-80% жилья сдается «по-серому», без договоров и какого-либо вообще оформления отношений. И проживающие там граждане законом не защищены никак.

- Большая часть квартир сдается с обеспечительным взносом за последний месяц. Можно воспользоваться им, если арендодатель согласен, - и таким образом получить отсрочку, - советует руководитель агентства недвижимости «Верона» Роман Красников.

Специалисты, однако, напоминают, что в «сером» секторе не защищены не только арендаторы, но и сами хозяева — и еще не известно, кто сейчас оказался в худшем положении.

- Да ваши арендаторы, особенно если это семья с детьми, которым идти некуда, с отчаяния просто забаррикадируются в квартире — ежели вы попытаетесь их выселить. И что вы будете с ними делать? Или со зла «настучат» на вас в налоговую, - предупредил один из риелторов. - Лучше как-то договариваться.

ЧТО ВСЕ-ТАКИ ДЕЛАТЬ ХОЗЯЕВАМ И ЖИЛЬЦАМ

Арендаторам, которым сейчас уже очевидно, что с финансами у них в ближайшее время возникнут проблемы, эксперты советуют на всякий случай начать готовить «запасной аэродром». Если некуда уехать из Москвы, возможный вариант — подобрать жилье подешевле (например, в ближнем Подмосковье). Или найти компаньонов, с которыми его можно снимать вскладчину.

Хозяевам же квартир рекомендация — оставить эмоции и здраво оценивать ситуацию.

- Многие скупали квартиры для сохранения средств, и теперь всё это в аренде. Но спрос упал, денег у людей в ближайшее время не будет. И восстанавливаться все будет очень долго, - Восстанавливаться всего будет очень долго. Если у вас сейчас есть арендаторы - договаривайтесь, ищите компромиссы, - говорит Роман Красников. - А тем арендодателям, которые ко мне обращаются с вопросом, что делать, рекомендую давать отсрочку по ближайшему платежу недели на две. И предложить пониженную ставку на ближайшие три -пять месяцев. Если человек давно снимает у вас квартиру, всегда аккуратно платил, не устраивал проблем с соседями — лучше пойти ему навстречу, сейчас всем непросто.