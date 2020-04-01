Евгения Медведева в разгар пандемии коронавируса решила покинуть Канаду

Дважды чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева объявила о своем решении покинуть Канаду. Она отмечает, что из-за пандемии коронавируса непосредственно на нынешнем месте квартирования возникли проблемы - закрыты все катки, спортзалы. Жизнь остановилась. Поэтому Женя на время уезжает из этой страны.

- У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду, вот уже более двух недель я провожу время дома, в Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего, - пишет у себя в личном Инстаграме спортсменка.

И поясняет причину своего уезда из Канады и дальнейший маршрут. Женя решила отправиться в Японию, поскольку летом у нее там запланировано большое ледовое шоу, в постановке которого ей отведена центральная роль:

- В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии "Prism on Ice" (Sailor Moon). С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее.

Фигуристка отметила особо, что она чувствует себя хорошо, и с ней все хорошо:

- Я нахожусь в безопасности, все хорошо, всех люблю, не болейте и, пожалуйста, берегите себя и родных.

В минувшем сезоне высшее достижение 20-летней фигуристки - второе место на этапе серии Гран-При в Москве "Кубок Ростелекома". При этом, до того спортсменка стала лишь пятой на этапе в Канаде. И суммарно же не смогла второй год подряд пробиться в финал престижной серии турниров.

В декабре 2019 года в Красноярске на чемпионате России она не смогла по итогам турнира пробиться в сборную России на главные старты сезона - чемпионат Европы и мира. Из-за проблем с коньками Медведевой пришлось сняться с произвольной программы. Она рисковала получить серьезную травму, поскольку у нее сломался один из коньков, а раскатка новой пары для фигуристов - дело не одного дня.

Вместе с тем, на чемпионате мира 2020 года Женя Медведева должна была дебютировать в роли телекомментатора. Однако этого не произошло - состязания в Канаде пришлось отменить из-за коронавируса.