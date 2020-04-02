Число заболевших коронавирусом в России на 2 апреля 2020 года увеличилось до 2780

Согласно отчету Оперативного штаба за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось на 443, до 2780 человек.

Лидером по числу новых случаев COVID-19 остается Москва (1880, +267), далее идут Республика Коми (54, +32) и Санкт-Петербург (124, +27).

Всего коронавирус нового типа диагностирован у пациентов в 74 регионах России, в том числе в Ленинградской, Тульской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Омской, Курской, Тамбовской, Брянской, Ивановской, Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской и Сахалинской областях, республиках Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Ханты-Мансийском АО, Северной Осетии, Чечне, Башкирии, Мордовии, Краснодарском, Алтайском, Приморском и Хабаровском краях.

Всего по стране было сделано 536 тысяч тестов. За сутки в России от коронавируса скончались 7 человек, из них 5 смертельных случаев в Москве, один в Московской области и один в Чеченской Республике.