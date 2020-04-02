Тиньков покидает пост главы «Тинькофф банка»

Олег Тиньков, глава совета директоров «Тинькофф банка», заявил, что в ближайшие недели покинет этот пост. В начале марта известный бизнесмен признался, что серьезно болен — у него диагностирована острая форма лейкемии, поэтому ему предстоит бороться в первую очередь за свою жизнь. Поэтому решение отойти от дел выглядит ожидаемым.

Как заявил также Тиньков, он еще 19 марта передал свои права владения акциями TCS Group (холдинг, куда входит «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») в семейный траст.

- Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти, - пояснил бизнесмен.

Олег Тиньков, по версии Forbes, занимает 47 место в списке самых богатых бизнесменов России- 2019. В последнее время дела у него складывались непросто. Российского предпринимателя обвинили в уклонении от уплаты налогов в США. По версии обвинения, Тиньков, который имел американское гражданство, но от него отказался, подал в Штатах недостоверную налоговую декларацию — занизил там размер своего дохода. По предъявленным обвинениям миллиардеру в Америке грозит до шести лет тюрьмы.

До сих пор Олег Тиньков находился в Лондоне — под обязательство не покидать британскую столицу и залог в 20 млн фунтов стерлингов.

В России сейчас предприниматель известен прежде всего банком «Тинькофф» - у него 18-е место по размеру активов среди российских банковских учреждений. До сих пор это был единственный отечественный банк, где вся работа с клиентами велась дистанционно, отделений у банка нет. За счет этого, как утверждается, банк в состоянии предлагать достаточно выгодные условия по вкладам и картам.

Что будет с «Тинькофф банком»? Как утверждал сам Олег Тиньков, на самом деле он уже пару лет как отошел от операционной деятельности — так что никаких проблем возникнуть не должно.