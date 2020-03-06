Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что болен лейкемией

Один из 50 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes, владелец первого в нашей стране банка с исключительно дистанционным обслуживанием «Тинькофф банк», сделал сенсационное заявление — он серьезно болен.

«Пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», - говорится в заявлении предпринимателя, распространенном его представителем.

Как утверждает бизнесмен, диагноз был поставлен ему еще в октябре, и он уже прошел несколько курсов химиотерапии. Но до сих пор не хотел раскрывать обстоятельств, связанных с состоянием своего здоровья.

Положение дел популярного в России предпринимателя нынче действительно оказалось непростым. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в США. Суть обвинений вкратце: Тиньков в Штатах (он имел американское гражданство, но от него отказался) подал недостоверную налоговую декларацию, где занизил размер своего дохода. По предъявленным обвинениям миллиардеру в Америке грозит до шести лет тюрьмы.

Сейчас Олег Тиньков находится в Лондоне. Где ожидает суда по вопросу экстрадиции в США — но пока отпущен под залог в 20 млн фунтов (это порядка $36 млн), под обязательство не покидать британскую столицу, не выходить из квартиры с 7 вечера по 7 утра и три раза в неделю отмечаться в полиции.

Олег Тиньков, по версии Forbes, занимает 47 место в списке самых богатых бизнесменов России- 2019. Известен он стал еще в 90-е. Тогда он занимался торговлей — сначала основал компанию «Петросиб», которая продавала электронику оптом, а потом розничную сеть магазинов электроники «Техношок». Впрочем, рядовые обыватели заговорили о нем после скандальной рекламной компании пельменей «Дарья» (это было следующее бизнес-увлечение Олега Тинькова; Дарьей, кстати, зовут его дочь). На билбордах с рекламой пельменей красовалась изящная женская «пятая точка» и фраза «Мои любимые пельмешки».

Потом было еще пиво «Тинькофф» - достаточно своеобразное по вкусу, но в народ оно как-то не пошло. А также музыкальные проекты.

От всех этих активов Олег Тиньков избавился. И сейчас известен прежде всего банком «Тинькофф» - у него 18-е место по размеру активов среди российских банковских учреждений. Главная фишка этого кредитного заведения - отсутствие отделений, вся работа с клиентами ведется дистанционным образом. За счет этого, как утверждается, банк в состоянии предлагать достаточно выгодные условия по вкладам и картам.

Есть у бизнесмена и другие проекты. Например, туристический — La Datcha. Это частные виллы, которые сдаются состоятельным поклонникам активного отдыха. А также... частный ледокол. Он также сдается, как и дома.

Что будет теперь со всеми этими бизнес-проектами? Сам Тиньков утверждает, что все идет «по плану», «с бизнесом все хорошо, там прекрасная команда» и что на деле он сам уже пару лет как отошел от операционной деятельности — так что болезнь и проблемы с фемидой США дополнительных организационных сложностей создать не должны. Акции принадлежащей Тинькову TCS Group тем не менее сегодня дешевеют, а после заявления бизнесмена о проблемах со здоровьем этот процесс ускорился.