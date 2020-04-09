2020-04-09T15:32:50+03:00
Спорт

Испанцам предложили доиграть чемпионат на Канарах

Европейские страны рассматривают варианты, как завершить прерванный из-за коронавируса футбольный сезон
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
На Канарах развитая инфраструктура. Есть много гостиниц, где бы можно было разместить футболистов и персоналНа Канарах развитая инфраструктура. Есть много гостиниц, где бы можно было разместить футболистов и персоналФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Вчера президент UFC Дана Уайт объявил о том, что арендовал частный остров, где теперь сможет проводить бои по смешанным единоборствам. И эту идею, похоже, подхватили в Испании, где сейчас тоже бушует эпидемия коронавируса.

Отельеры испанского острова Тенерифе предложили доиграть чемпионат страны по футболу на Канарских островах. Основные аргументы такие - острова находятся вдалеке от материковой Испании. На Канарах развитая футбольная инфраструктура – там базируются клубы «Лас-Пальмас» и «Тенерифе», выступающие во второй по значимости Лиге - Сегунде. Есть много гостиниц, где бы можно было разместить футболистов и персонал сразу 42 клубов, выступающих в двух высших дивизионах Испании.

С одной стороны, этот вариант выглядит не слишком реальным. Но, с другой, УЕФА пока не разрешает европейским странам окончательно сворачивать свои чемпионаты. Когда это на прошлой неделе это сделали бельгийцы, то президент УЕФА Чеферин заявил, что клубы Бельгии могут исключить из еврокубков.

А все упирается в деньги. Если чемпионаты и еврокубки не будут доиграны, то вся футбольная индустрия потеряет миллиарды.

Наглядней всего это можно рассмотреть на примере английского чемпионата, где только один «Манчестер Юнайтед» может недополучить 116,4 млн фунтов (50,8 млн из них должна была бы принести — реклама, 48 млн - ТВ, 17,6 млн – билеты на матчи и продажи на стадионе). Англичани подсчитали, что грандиозные убытки грозят и другим клубам - «Манчестер Сити» (109,3 млн), «Ливерпулю» (102,6 млн). Любопытно, что меньше всего потеряет аутсайдер «Норвич» (19,5 млн фунтов).

Кстати, в начале этой недели уже пошли слухи, что чемпионат АПЛ собираются окончательно остановить, но представитель премьер-лиги заявил, что эти сведения неверны. В чемпионат Англии осталось провести девять туров, которые можно сыграть за месяц, в июне, ведь Евро-2020 перенесли на год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Оперштаб опубликовал ролик про коронавирус с музыкой из фильма "Заражение"
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко: Только 15% образовательных учреждений достаточно оснащены для дистанционного обучения
ФАС предложила не повышать цены на газ для россиян в июле
Распространение коронавируса в мире: число погибших превысило 90 тысяч человек
Перенос ЕГЭ для школьников и учителей: Экзамены могут вновь отложить, если будет угроза здоровью
Названы последствия бессимптомного инфицирования коронавирусом
Подавляющее большинство случаев пневмонии вызвано коронавирусом
На ОГЭ в этом году не будут сдавать предметы по выбору
В ООН считают, что в некоторых странах пандемию коронавируса используют для ограничения прав человека
Путин: нужно обеспечить устойчивую и ритмичную работу системообразующих предприятий
HR-специалист рассказала, как найти подработку во время карантина
В МЧС назвали четыре психологические проблеммы россиян в связи с пандемией коронавируса
В Москве оштрафовали уже 9 человек за нарушение режима самоизоляции
Вывозные рейсы в регионы России приостанавливать не будут
Владелец поврежденного авто рассказал о взрыве в бизнес-центре в Москве
Песков рассказал о позиции России на заседании ОПЕК+
Названы самые прибыльные профессии на удалёнке
СК: 2 человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве
Причиной пожара в доме престарелых в Москве стала авария в котельной
В Таиланде женщина повторно заразилась коронавирусом через неделю после выписки из больницы
Ученые рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду
Песков: Путин пользовался прогнозами экспертов, говоря об определяющих сроках пандемии коронавируса
Курс доллара на 10 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Вывозные рейсы из-за границы в регионы России временно приостановлены