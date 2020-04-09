Испанцам предложили доиграть чемпионат на Канарах

Вчера президент UFC Дана Уайт объявил о том, что арендовал частный остров, где теперь сможет проводить бои по смешанным единоборствам. И эту идею, похоже, подхватили в Испании, где сейчас тоже бушует эпидемия коронавируса.

Отельеры испанского острова Тенерифе предложили доиграть чемпионат страны по футболу на Канарских островах. Основные аргументы такие - острова находятся вдалеке от материковой Испании. На Канарах развитая футбольная инфраструктура – там базируются клубы «Лас-Пальмас» и «Тенерифе», выступающие во второй по значимости Лиге - Сегунде. Есть много гостиниц, где бы можно было разместить футболистов и персонал сразу 42 клубов, выступающих в двух высших дивизионах Испании.

С одной стороны, этот вариант выглядит не слишком реальным. Но, с другой, УЕФА пока не разрешает европейским странам окончательно сворачивать свои чемпионаты. Когда это на прошлой неделе это сделали бельгийцы, то президент УЕФА Чеферин заявил, что клубы Бельгии могут исключить из еврокубков.

А все упирается в деньги. Если чемпионаты и еврокубки не будут доиграны, то вся футбольная индустрия потеряет миллиарды.

Наглядней всего это можно рассмотреть на примере английского чемпионата, где только один «Манчестер Юнайтед» может недополучить 116,4 млн фунтов (50,8 млн из них должна была бы принести — реклама, 48 млн - ТВ, 17,6 млн – билеты на матчи и продажи на стадионе). Англичани подсчитали, что грандиозные убытки грозят и другим клубам - «Манчестер Сити» (109,3 млн), «Ливерпулю» (102,6 млн). Любопытно, что меньше всего потеряет аутсайдер «Норвич» (19,5 млн фунтов).

Кстати, в начале этой недели уже пошли слухи, что чемпионат АПЛ собираются окончательно остановить, но представитель премьер-лиги заявил, что эти сведения неверны. В чемпионат Англии осталось провести девять туров, которые можно сыграть за месяц, в июне, ведь Евро-2020 перенесли на год.