2020-04-02T14:09:19+03:00
Экономика

Бизнес: инструкция по выживанию

Фонд Росконгресс, совместно с компанией EY проведет онлайн-конференцию по мерам поддержки малого и среднего бизнеса
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Фонд Росконгресс, совместно с компанией EY проведет онлайн-конференцию по мерам поддержки малого и среднего бизнесаФонд Росконгресс, совместно с компанией EY проведет онлайн-конференцию по мерам поддержки малого и среднего бизнеса
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Что делать бизнесу в условиях экстренных карантинных мер? Как сохранить свое дело, минимизировать потери и вернуться к активной деятельности после снятия ограничений? Фонд Росконгресс начинает серию виртуальных мероприятий, которые должны помочь бизнесменам спасти свои предприятия.

В пятницу, 3 апреля, на ресурсах Фонда Росконгресс состоится онлайн-конференция «Бизнес: инструкция по выживанию». Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале «Росконгресс-ТВ» и в официальном аккаунте Фонда Росконгресс в Facebook. Начало в 12:00.

Для поддержки предприятий МСП вводятся многочисленные меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. Участники дискуссии – известные практики в области правового и налогового консультирования – ответят на самые насущные вопросы, волнующие предпринимателей в текущих условиях. Как оформлять оплату труда в нерабочую неделю? Как подавать налоговую отчетность и как получить отсрочку по налоговым платежам? Какие меры поддержки МСП введены и как ими воспользоваться? Какие меры регулирования международной торговли будут действовать?

Темы конференции:

Меры поддержки МСП и отдельных отраслей в части уменьшения налогообложения.

Вопросы подачи налоговой отчетности и отсрочки налоговых платежей. Отдельные вопросы налогового администрирования.

Вопросы оформления и оплаты труда в нерабочую неделю.

Налогообложение физических лиц по доходам по вкладам и операциям с долговыми ценными бумагами в РФ.

Меры регулирования международной торговли.

Установление налога в размере 15% при выплате дивидендов иностранным акционерам (участникам). Что и когда поменяется?

Спикеры:

Дмитрий Бабинер, партнер, руководитель отдела корпоративного налогообложения в странах СНГ, компания EY.

Алексей Нестеренко, партнер, руководитель группы оказания услуг в области налоговой политики и разрешения налоговых споров в СНГ, компания EY.

Юлия Тимонина, партнер, руководитель группы подготовки налоговой и бухгалтерской отчетности, компания EY.

Ирина Новикова, старший менеджер, департамент консультирования по управлению персоналом, компания EY.

Анна Савон, директор, группа оказания услуг в области налогообложения частных клиентов, компания EY.

Антон Шишкин, директор, группа таможенного регулирования и внешней торговли, компания EY.

Ведущий – руководитель службы экономических новостей канала «Россия 24» Алексей Бобровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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