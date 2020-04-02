2020-04-02T16:43:48+03:00
Экономика

Российские губернаторы соревнуются, у кого карантин круче

Такими темпами мы очень скоро придем к экономике военного времени, считает политолог Георгий Бовт
Дмитрий КОЗУРОВ
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Вполне реален переход к военной экономике, когда нужно будет просто честно разделить продукты. Хотя и их тоже на произвестиВполне реален переход к военной экономике, когда нужно будет просто честно разделить продукты. Хотя и их тоже на произвестиФото: Мария ЛЕНЦ
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Вице-премьер Татьяна Голикова призвала власти в регионах «искать компромисс между ограничениями и развитием экономики». В этой фразе, прозвучавшей на совещании президента с правительством, заложен весь парадокс ситуации, в которой оказалась страна.

С одной стороны, чтобы остановить распространение вируса, всем нам стоит по-максимуму сидеть дома. С другой стороны, для нормального функционирования экономики нужно, чтобы люди работали, получали зарплату, тратили ее и давали таким образом возможность заработать другим.

- Главный вопрос сейчас – какая экономика сможет выжить после карантина в несколько месяцев. Мне кажется, что никакая, - сказал «Комсомольской правде» политолог Георгий Бовт. - И российская, которая не является самой крепкой в мире, не выдержит самоизоляции дольше, чем 3-4 недели. Потом это приведет к таким последствиям, что потери от коронавируса покажутся ничтожными.

Возможно, если мы все запремся по домам на месяц, победить коронавирус и удастся. Но потом придется столкнуться кое с чем похуже: массовыми банкротствами, многомиллионной безработицей, падением уровня жизни.

- Вполне реален переход к военной экономике, когда нужно будет просто честно разделить продукты. Хотя и их тоже на произвести, - заметил Бовт.

В регионах так далеко пока не заглядывают. Им бы цифры по заболевшим сбить. Вот и получаются перегибы на местах, когда отгораживаются чуть ли не блокпостами целые регионы, людей отправляют по месту прописки и отменяют или сокращают работу общественного транспорта.

- Баланс, о котором говорит Голикова, теоретически найти можно. Но пока регионы соревнуются, у кого карантин круче, - считает Георгий Бовт.

Напомним, большинство мер против распространения заразы принимают именно главы регионов. И здесь каждый придумывает в меру своих способностей: кто полностью запрещает продажу алкоголя, как в Забайкалье; кто требует от жителей подписывать пропуска в районных администрациях, создавая грандиозные очереди, как в Саратовской области; а кто – разворачивает автомобили с номерами других регионов, как в Чечне.

Наверно, руководителям регионов непривычно и даже страшно работать в режиме цейтнота. Давит еще большая ответственность за людей, да и за собственную карьеру. Рано или поздно настанет судный день, когда Кремль посмотрит, кто как боролся с заразой. И губернаторов, кто допустил массовые заражения, явно по голове не погладят. С этой точки зрения проблемы в экономике не так страшны: ну что вы хотели, у всех кризис.

- Некоторые переходят к полной блокаде транспортного сообщения. Доходит до того, что даже водителей транзитных грузовиков собираются сажать на 14 дней на карантин. Это приведет к полному параличу экономики. В том числе в том, что касается снабжения жизненно важными товарами и лекарствами, - предсказывает Бовт. – А ведь нужно просто трезво посмотреть, какие производства могут работать в нынешних условиях. Одно дело сфера услуг, а другое промышленность, инфраструктура, транспорт. Сейчас, например, закрыты автомастерские. Неделю это пережить можно, но если «каникулы» затянутся, машины без техпомощи просто будут ломаться. В итоге они не смогут доставлять продукты и лекарства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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