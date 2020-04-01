Почему экономику России спасет режим ЧС

Предприниматели, в эти карантинные дни терпящие откровенное бедствие, все чаще и чаще призывают правительство вести в стране режим ЧС. По их мнению, эта мера сможет спасти малый и средний бизнес от разорения.

- Сейчас у меня контракт с одним из регионов, я поставляю туда большое количество крупных деревьев, - рассказала «Комсомолке» гендиректор «Питомника Савватеевых» Ирина Савватеева, столкнувшаяся с новой серьезной проблемой. - И вот сегодня я получаю информацию, что этот регион закрывается из-за коронавируса, поставка растений под большим вопросом. А в дороге уже несколько десятков фур! Таким образом, я не смогу выполнить свои обязательства, оплатить транспортникам, оплатить часть растений, которые я докупала у другого поставщика...

Контракт не выполнен, а значит, заказчик имеет полное право обратиться в суд. А еще партнеры наверняка захотят, чтобы им оплатили издержки.

- В суде у меня не будет никаких шансов. Там не признают случившееся форс-мажором. Это обстоятельство юридически возникает лишь после официального объявления режима ЧС — тогда предполагается расторжение контракта по фарс-мажорным обстоятельствам. Сейчас же возникла очень подлая ситуация, когда все экономические потери будет нести бизнес, - констатирует Ирина Савватеева.

В такой ситуации сейчас сотни, если не тысячи бизнесменов по всей стране. Очевидно, что коронавирус повлиял на их работу, но доказать это в суде будет невозможно. А чтобы расплатиться с поставщиками и партнерами придется залезать в кредиты – на долгие годы.

- Наша компания работает со многими ландшафтными дизайнерами, которые не могут приехать к заказчику и сделать свое дело. Они уверены, что большинство их клиентов – адекватные люди и войдут в положение. Но все в один голос твердят, что есть и ушлые ребята, которые готовы судиться и требовать неустойки, - говорит Савватеева.

Режим ЧС не нужно путать с чрезвычайным положением. Последний вводит своим указом президент, и это крайняя мера на случай крупных катастроф или попытки госпереворота. Режим ЧП в истории современной России не вводился ни разу. А вот режим ЧС, можно сказать, обычное дело – в отдельных районах или регионах его вводят регулярно, например, в период лесных пожаров или паводков. До недавнего времени вводить его на федеральном уровне могла только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Во вторник Госдума приняла закон, по которому объявлять этот режим сможет и само правительство. К тому же в список причин для ЧС добавили «распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих». Совсем как сейчас.

Михаил Делягин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МНЕНИЕ

Михаил ДЕЛЯГИН: «У губернаторов как будто вообще нет ощущения реальности»

- От действий властей в нынешней ситуации есть ощущение некоего разброда и шатания, - считает директор Института проблем глобализации, ведущий радио «КП» Михаил Делягин. - Начать хотя бы с того, что у нас два штаба, который занимаются борьбой с коронавирусом: в правительстве и Госсовете. Их отношения друг с другом не понятны. Отсюда и забытые в указах целые отрасли, например, сельское хозяйство, которое пытается понять, как жить в новой реальности.

Неприемлемая, на мой взгляд, передача проблемы на уровень региональных властей привела к тому, что каждый занимается самоделятельностью, кто во что горазд. Некоторые регионы просто закрываются от соседей, тем самым разрушая уже не экономику РФ, с ней, к сожалению, все понятно, а уже само государство.

У некоторых губернаторов, на которых свалилась ответственность, такое ощущение, вообще нет восприятия реальности. А ведь к ним сейчас приезжает волна людей, которые трудились в Москве, Питере и других крупных городах. И им надо будет как-то зарабатывать банально на еду. Пока региональные власти только копируют опыт Москвы, но ведь опыт мегаполиса на всегда применим к областям и республикам со своей спецификой.

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