Путин сообщил, что на карантине в России находится более 3,3 млн человек
Президент России Владимир Путин заявил, что на карантине в нашей стране сейчас находится 3 317 175 человек, а режим самоизоляции соблюдает 292 740 человек.
Российский лидер также сообщил, что за три недели в Россию вернулись 825 тыс. россиян, ожидают еще 20 тыс.
«В обсервации всего 1777, на самоизоляции – 292 740 человек», – рассказал глава государства.
Путин отметил, что в России практически все случаи заражение коронавирусом, «за редчайшим исключением, завозные или так называемые контактные, то есть от тех людей, которые вступали в какие-то контакты с приехавшими из-за границы». Кроме того, российский лидер напомнил, что в мире уже заразились вирусом 850 000 человек, в России выявлено 2777 случаев заболевания.
Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки в стране было выявлено 440 новых заболевших. Число выписанных пациентов увеличилось до 190 человек, при этом, за минувшие сутки выздоровели 69 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»