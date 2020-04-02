2020-04-02T19:37:18+03:00
Общество

Читайте книги, несмотря ни на что!

Наши друзья и партнеры договорились о доставке книг в магазины торговой сети «Пятерочка» по всей России
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Книги сегодня – важный элемент семейного досуга, наше окно в мир, пока мы находимся на карантинеКниги сегодня – важный элемент семейного досуга, наше окно в мир, пока мы находимся на карантинеФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Наши друзья и партнеры — интернет-магазин «Читай-город» и компания 5Post - договорились о доставке книг в более чем 8 000 магазинов торговой сети «Пятерочка» по всей России.

Не знаете, что выбрать? Мы поможем.

Если у вас есть дети, и они уже разнесли половину квартиры (или всю?), самое время переключить их на детские сказки. Девочкам — волшебная история «Царевны. Соня и Радужный водопад» о приключениях Сони до того, как она попала в Дивногорье. Кстати, наша «Соня» - лауреат почетной премии «Золотой медвежонок» в номинации «Лучшая лицензионная продукция». А для покупателей знак «Золотой медвежонок» — это гарантия качества. Мальчиков переключаем на «Фиксиков против кработов. Изобретательную историю». Как минимум час спокойной жизни и тиши вам обеспечен!

Заказать тут и тут.

Независимо от того, есть у вас дети или нет, советуем поднять себе настроение ироничной книгой «Мамская правда». Честно и весело авторы обходят острые углы материнства. Читается легко и на одном дыхании.

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Ну а тем, кто в период самоизоляции слишком активно налегает на содержимое холодильника, советуем «How to Eat. Учебник здорового питания». Во-первых, он очень красивый. Во-вторых, авторы книги, пропагандисты здорового образа жизни Саша Новикова и Олег Ирышкин собрали в одной книге все современные доказанные знания о здоровом питании. Прочитав этот учебник, вы можете быть уверены, что знаете про грамотный подход к здоровому питанию абсолютно все.

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«Книголюбам очень важна быстрая и удобная доставка. Ведь интересные книги хочется прочитать прямо сейчас. Теперь наши покупатели могут забирать книги в ближайших к дому продуктовых магазинах, это особенно важно для регионов, которые находятся далеко от Москвы. До середины апреля мы предлагаем бесплатную доставку во все магазины «Пятёрочка», указанные на нашем сайте», – говорит Лидия Ширяева, руководитель департамента цифрового развития сети книжных магазинов «Читай-город».

«Книги сегодня – важный элемент семейного досуга, наше окно в мир, пока мы находимся на карантине. В условиях непростой эпидемиологической ситуации мы решили продлить срок хранения заказов в постаматах с 3 до 7 дней – это позволит покупателям в ещё более комфортном режиме забрать необходимые товары», - говорит управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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