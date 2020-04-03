2020-04-03T12:57:43+03:00
В мире

Россия отправляет военных медиков в Сербию

С аэродрома «Чкаловский» на Балканы специалисты летят на борьбу с эпидемией коронавируса
Александр КОЦ
Поделиться:
С аэродрома «Чкаловский» на Балканы специалисты летят на борьбу с эпидемией коронавирусаС аэродрома «Чкаловский» на Балканы специалисты летят на борьбу с эпидемией коронавирусаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первым транспортным самолетом Ил-76 на аэродром «Батайница», что под Белградом, вылетела передовая группа российских военных медиков специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. Президент Сербии Александр Вучич, напомним, попросил Владимира Путина о помощи. И учитывая практически родственные связи между нашими народами, было принято решение направить на Балканы восемь врачебно-сестринских бригад.

К российским военным в Сербии отношение особое. Здесь все помнят исторический марш наших десантников из Боснии в Косово в 1999 году. Тогда Вооруженные Силы РФ заняли стратегический аэродром Слатина под Приштиной, фактически лишив НАТО возможности развернуть в Крае наземную операцию. Российских бойцов на улицах Приштины встречали как спасителей.

В этом же амплуа в пятницу в Сербию отправились восемь врачебно-сестринских бригад. Как и группа наших экспертов в Италии, «белградский отряд» оснащен современным медицинским оборудованием. В него включен в том числе и отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, который займется дезинфекцией.

Всего 11 бортами в Сербию отправятся 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Набиуллина: Режим нерабочих дней в России неизбежно ударит по экономике
Во время режима самоизоляции воздух в Москве стал чище в пять раз
В Правительстве считают абсолютно оправданным продление нерабочих дней до мая
Правительство запретит отключать малый и средний бизнес от коммунальных услуг
Мишустин: пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден
Онлайн-магазины пожаловались на задержания курьеров из-за вируса
В Испании столетняя женщина вылечилась от коронавируса
Минпромторг посоветовал регионам РФ не изменять режим продажи алкоголя
Ангела Меркель вышла из карантина
В Москве разрешили ездить на машине только по одному
Полиция сможет составлять протоколы на нарушителей самоизоляции после соглашения мэрии и МВД
Система мониторинга больных коронавирусом создана в Москве
Песков отказался комментировать вопрос об участии России во встрече ОПЕК+
Российские ученые создали один из самых мощных патронов калибра 9 мм в мире
Песков: Режим нерабочих дней сократят, если снизится угроза распространения коронавируса
Евро опустился ниже 83 рублей впервые с середины марта