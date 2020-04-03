Россия отправляет военных медиков в Сербию

Первым транспортным самолетом Ил-76 на аэродром «Батайница», что под Белградом, вылетела передовая группа российских военных медиков специалистов в области вирусологии и эпидемиологии. Президент Сербии Александр Вучич, напомним, попросил Владимира Путина о помощи. И учитывая практически родственные связи между нашими народами, было принято решение направить на Балканы восемь врачебно-сестринских бригад.

К российским военным в Сербии отношение особое. Здесь все помнят исторический марш наших десантников из Боснии в Косово в 1999 году. Тогда Вооруженные Силы РФ заняли стратегический аэродром Слатина под Приштиной, фактически лишив НАТО возможности развернуть в Крае наземную операцию. Российских бойцов на улицах Приштины встречали как спасителей.

В этом же амплуа в пятницу в Сербию отправились восемь врачебно-сестринских бригад. Как и группа наших экспертов в Италии, «белградский отряд» оснащен современным медицинским оборудованием. В него включен в том числе и отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, который займется дезинфекцией.

Всего 11 бортами в Сербию отправятся 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.