«А что сделали немецкие и французские врачи?!». Западные СМИ об отправке российских военных в Италию

Российские вирусологи и эпидемиологи прибыли в Италию и направляются на север страны. Бергамо, где будут базироваться наши военнослужащие, пострадал от эпидемии коронавируса сильнее всего. Наши специалисты займутся дезинфекцией больниц, военно-полевых госпиталей, улиц и транспорта.

Прибытие в Италию 14 российских военно-транспортных самолетов Ил-76 поставила на уши всю Европу. Активно культивировались слухи, что под видом гуманитарной помощи Москва перебрасывает на Апеннины военные подразделения.

«КП» приводит реакцию западных СМИ на переброску российских специалистов для оказания помощи Италии.

Info (Чехия):

«В последние дни число заболевших в России значительно возросло. Поэтому на помощь Италии там отреагировали неоднозначно. Часть граждан, что совершенно нормально, считает, что помощь — это лишь расходование ресурсов на богатую страну, хотя их можно было бы использовать для россиян. Другая часть населения гордится, что Россия готова помогать в беде, невзирая на собственные проблемы. Конечно, российские руководители пользуются любой возможностью, чтобы подчеркнуть разницу между резким скачком заболеваемости в Европе и относительно спокойной ситуацией в России».

La Stampa (Италия):

«Врачи — это всегда врачи, пусть и военные. А что же сделали наши немецкие и французские друзья? Запретили экспорт масок? Кто бы ни дал средства и ресурсы в помощь итальянскому населению, он заслуживает уважения».

El Pais (Испания):

«Несмотря на то, что россияне понимают пользу подобной помощи, операция Кремля должна бы вызывать у них вопросы, которые так и хочется задать. Например: достаточно ли ресурсов системы здравоохранения России для проведения эффективной борьбы с коронавирусом в собственной стране? Неужели руководство страны оказывает помощь Италии в ущерб интересам здоровья россиян, которые страдают от экономического кризиса и разрушения собственной системы здравоохранения?».

Financial Times (Великобритания):

«Наклейки на фюзеляжах гласили: "Из России с любовью". Заявления из Кремля были столь же громкими на фоне того, как Москва направила девять военных самолетов с медицинским оборудованием и специалистами в эти выходные в Италию, которая борется с самой страшной вспышкой коронавируса в Европе. Россия, находящаяся под санкциями ЕС с 2014 года и заклейменная многими в Брюсселе как опасный сосед, тем не менее стремилась поддерживать хорошие отношения с Италией. В настоящее время она пользуется возможностью подчеркнуть свои тесные отношения с одной из важнейших стран ЕС на фоне разногласий между государствами-членами по поводу запретов на экспорт медицинского оборудования и задержек с программами финансовой поддержки».

Frankfurter Allgemeine (Германия):

«Одновременная отправка министерством обороны десятков специалистов в Италию - это настоящий трюк Путина. В городе Бергамо российские военные должны заниматься дезинфекцией, постановкой диагнозов и лечением, могут набраться опыта - и не в последнюю очередь вызвать у россиян чувство гордости за успехи за границей, а также набрать очки в стране, входящей в НАТО и ЕС».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768827" frameborder="0"></iframe> Колонна спецтехники с российскими военными направляется в Бергамо после остановки во Флоренции.22 единицы спецтехники направляются в регион Ломбардия для выполнения задач по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

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