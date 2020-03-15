2020-03-15T22:50:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Сербии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство страны ограничило цены на продукты и запретило проведение массовых собраний
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент страны Александр Вучич.Президент страны Александр Вучич.Фото: REUTERS
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Власти Сербии приняли решение ввести режим чрезвычайного положения в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

«Решение гласит - провозглашаем режим ЧС на территории Сербии. Оно вступает в силу с момента оглашения, то есть сейчас», - заявил сербский лидер.

Правительство ограничило цены на продукты, средства защиты и гигиены, также введен запрет на проведение собраний от 50 человек. Кабмин призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.

По последним данным в Сербии подтверждено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, 15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал указ о режиме чрезвычайного положения в условиях распространения коронавируса. Ранее о такие меры приняли США. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что при ЧС федеральное правительство сможет без лишней бюрократии направить на борьбу с заболеванием до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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