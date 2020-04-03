2020-04-03T13:23:03+03:00
Умные вещи

ВКонтакте запускает приложение для виртуальных экскурсию по Санкт-Петербургу

Пользователи смогут познакомиться с главными достопримечательностями Северной столицы
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ВКонтакте запускает приложение на платформе VK Mini Apps, которое позволит ходить на виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу. Пользователи смогут познакомиться с самыми важными достопримечательностями на карте Северной столицы. Первым таким местом станет Исаакиевский собор. Проект создан в сотрудничестве с комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

Экскурсия представляет из себя 3D-тур по храму. Посетители могут перемещаться по зданию и на 360° рассматривать его интерьер. Благодаря этому создаётся эффект присутствия, который невозможен при просмотре даже самой обширной фотогалереи.

Съёмки собора проходили летом 2019 года. Фотограф проекта — участник программы поддержки талантливых авторов VK Talents Максим Густарёв.

Зера Черешнева, руководитель событийного маркетинга ВКонтакте:

«Подобные виртуальные туры позволяют каждому желающему из любой точки мира очутиться в зданиях, от которых захватывает дух. Это особенно ценно, когда многие не смогли отправиться в отпуск и увидеть всё своими глазами. 3D-экскурсия — единственная возможность посетить достопримечательность. И сделать это можно в мини-приложении ВКонтакте, где со временем появятся и другие виртуальные туры культурной столицы».

Мини-приложение «Виртуальные экскурсии» работает как в мобильном приложении VK, так и в десктопной версии ВКонтакте: vk.com/spb360tours

Ранее ВКонтакте запустила тематическую ленту #лучшедома для тех, кто устал читать новости про коронавирус. В ней нет тревожных новостей — только бесконечный познавательный и развлекательный контент: трансляции концертов и других культурных событий, разнообразные идеи для досуга на самоизоляции, флешмобы и конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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