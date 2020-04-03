Мария Кожевникова на самоизоляции получила фингал под глазом

Мария Кожевникова заставила сильно нервничать своих поклонников. Актриса опубликовала фотографию, на которой позирует в домашней обстановке. Как и все россияне, артистка находится на самоизоляции со своей семьей из-за пандемии коронавируса. Все бы ничего, вот только на лице красавице - синяк и кровоподтек.

"А как проходит Ваша самоизоляция?!", - обратилась Мария Кожевникова к подписчикам блога.

Увидев, что произошло с лицом их любимицы, взволнованные фолловеры стали оставлять в аккаунте звезды сотни сообщений. Одна из поклонниц написала: "Мария, сегодня не 1 апреля, не разыгрывайте людей".

В ответ Кожевникова на полном серьезе ответила: "То не розыгрыш, это реальность". Однако более никаких пояснений не оставила, потому публике пришлось гадать, что же на самом деле случилось с актрисой и откуда на ее лице фингал.

mkozhevnikova А как проходит Ваша самоизоляция?!

Среди популярных предположений: "наткнулась на дверь", "дети расшалились" и "бил левша". Некоторые пользователи посоветовали актрисе подавать в полицию заявление о домашнем насилии. "Муж засветил небось, достала она!", - гласит один из комментариев под фото.

Но многие все-таки уверены, что синяк под глазом Марии поставили ее дети. Актриса воспитывает троих сыновей от Евгения Васильева. К слову, актриса и бизнесмен до сих пор не женаты. В 2013 году они обвенчались в Ницце, однако, вернувшись в Россию, не подали официальное заявление на регистрацию брака.

19 января 2014 года Мария родила сына Ивана. 26 января 2015 года у супругов появился сын Максим. 20 июля 2017 года родился третий сын Василий. Многодетная мама не видит необходимости в юридическом оформлении семейной жизни. Супруги счастливы вместе, и актриса даже не может себе представить, что муж способен ей изменить. "Я люблю своего мужа, я ему доверяю. И у меня нет сейчас даже чисто гипотетически такой мысли, что он может изменить", - признавалась Кожевникова.

У звезды сериала "Универ" нет и брачного договора для подстраховки в случае разрыва с любимым. Семья живет за городом в большом доме, который они арендуют. В хозяйстве Кожевниковой помогает прислуга. Мария признается, что они мечтают о большом доме, в котором у каждого ребенка была бы своя детская. Пока что супруги только идут к своей мечте и копят деньги на строительство собственного семейного гнездышка.