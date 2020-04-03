Вера Брежнева поговорит с экспертами об эпидемии коронавируса и способах защиты от COVID-19

Известная певица, посол доброй воли ЮНЭЙДС Вера Брежнева и певец Стас Пьеха примут участие в прямом эфире в социальной сети Одноклассники совместно с ЮНЭЙДС и ЮНЭЙДС, посвященном коронавирусу, где эксперты расскажут, как защитить себя от COVID-19, действительно ли эффективна самоизоляция, как мотивировать себя на работу из дома и говорить с детьми о проблеме, из-за которой весь мир оказался фактически заперт дома.

В эту субботу, в 14:00 по московскому времени, в группе «Касается даже тех, кого не касается» Вера и Стас подключатся к прямому эфиру, где эксперты, врач-инфекционист и представители ВОЗ, ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО ответят на самые острые вопросы пользователей о коронавирусе, помогут разобраться в потоке новостей и научиться отличать правду от вымысла. Эксперты расскажут, что на самом деле происходит в мире с пандемией коронавируса, почему ООН назвала этот вирус самым большим вызовом человечеству после второй мировой войны, а также что каждый из нас может сделать, чтобы уберечь себя и своих близких от инфекции.

Особое внимание гости эфира уделят вопросу мотивации детей к учебе, когда вся семья оказалась в самоизоляции или на домашнем карантине. Расскажут, как наладить с ребенком распорядок дня в сложившейся ситуации, как снизить тревожность и правильно донести до ребенка информацию о способах защиты от вируса.

В преддверии эфира ОК, ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО запустили в помощь миллионам пользователей соцсети карточки-советы о влиянии коронавируса на нашу жизнь: отношения с близкими, учёбу, работу, психологическое и физическое здоровье, и о том, как организовать эти сферы жизни в новых условиях. Первые карточки помогут родителям по всей стране объяснить детям правила гигиены, помочь им организовать пространство для учебы дома и подготовиться к экзаменам в условиях карантина и дистанционных занятий.

Также Вера и Стас в преддверии пятничного прямого эфира на своих страницах в ОК призывают аудиторию воспользоваться полезными рекомендациями с карточек и делиться своим опытом под хэштегом #дома_все_ок.

В ОК собрана разнообразная аудитория: люди разных поколений, жители всех регионов России и других стран. Среди них много родителей, и ОК регулярно проводят социальные проекты о правильном воспитании детей, в том числе с ЮНЭЙДС. Пандемия коронавируса COVID-19, помимо очевидных вопросов о способах защиты и профилактики, подняла на поверхность проблемы, связанные с дистанционным образованием, времяпрепровождением в условиях домашнего карантина и организацией удаленной работы. Для каждого из этих вызовов ОК разработали сервисы, которые помогут легче пережить это время. Так, например, для организации онлайн-обучения и удаленной работы в период карантина в ОК собран весь необходимый набор инструментов: возможность создавать прямые эфиры в группах и в личных страницах, видеозвонки, подключение виртуальной АТС и др. Для качественного домашнего досуга социальная сеть запустила онлайн-афишу концертов, выставок и театральных постановок, которые можно посетить, не выходя из дома.