2020-04-03T14:52:47+03:00
Политика

Мишустин не исключил худшего сценария по коронавирусу

Премьер напомнил губернаторам о персональной ответственности за места для пациентов в больницах
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Михаил Мишустин провел в режиме видеоконференции совместное заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и рабочей группы Госсовета. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССМихаил Мишустин провел в режиме видеоконференции совместное заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и рабочей группы Госсовета. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Пик заболеваемости коронавирусом в России пока не пройден.

- Нельзя исключать развитие событий по самому сложному сценарию, - заявил премьер Михаил Мишустин на совместном заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом и профильной рабочей группы Госсовета.

Заседание прошло в режиме видеоконференции.

- Неделю назад, исходя из подготовленных регионами расчетов, мы выделили более 33 миллиардов рублей на организацию дополнительных инфекционных койко-мест в больницах, Минфин довел их до каждого региона, - напомнил губернаторам Мишустин.

Премьер заметил, что теперь некоторые главы регионов жалуются на нехватку денег и неготовность больниц к приему пациентов с коронавирусом.

- Такое отношение недопустимо, это зона вашей персональной ответственности. Не нужно перекладывать вину на своих заместителей или региональных министров здравоохранения. Эту работу нужно довести до конца! - обратился Мишустин к губернаторам.

Премьер также призвал обеспечить безопасную работу медиков и контролировать, чтобы в больницах хватало медперсонала, прежде всего, инфекционистов и пульмонологов.

- Нам необходимо принимать решения с учетом специфики конкретного региона - не использовать один шаблон для всей страны, учитывать экономическую ситуацию, плотность населения, и в режиме реального времени оценивать масштабы распространения инфекции, - заявил Мишустин.

Премьер напомнил губернаторам о новых полномочиях, данных им президентом. Главы регионов имеют право самостоятельно решать, какие предприятия и в каком режиме должны продолжать работать во время пандемии.

- Даже в такой сложной ситуации экономическая жизнь страны останавливаться не должна. А если будут необходимы более жесткие ограничения в отношении системообразующих компаний, школ, вузов, их нужно согласовывать с правительством России, - пояснил премьер.

Мишустин также рассказал о новых мерах помощи малому и среднему бизнесу.

- Запретим отключать малые и средние предприятия от коммунальных услуг и электроэнергии, даже если они не смогут вовремя за них платить. По такой задолженности штрафы начисляться не будут, а погасить ее также можно будет в рассрочку, - сообщил премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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