2020-04-03T15:01:51+03:00
Умные вещи

TikTok и MBFW Russia предлагают пользователям показать свой #СтильнаДому

TikTok призывает пользователей поделиться идеями оригинального домашнего стиля одежды с помощью коротких видео
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TikTok призывает пользователей поделиться идеями оригинального домашнего стиля одежды с помощью коротких видеоTikTok призывает пользователей поделиться идеями оригинального домашнего стиля одежды с помощью коротких видеоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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TikTok, ведущая платформа для создания коротких видео, поддерживает и объединяет пользователей, которые вынуждены соблюдать домашний режим. Чтобы продолжать вдохновлять людей на творчество, TikTok запускает серию челленджей #ЖизанаДому, предлагая пользователям делиться идеями или моментами “домашней” жизни. Первым челленджем стал #СтильнаДому для тех, кто хочет выглядеть стильно в любой ситуации.

TikTok запустил модный челлендж #СтильнаДому вместе с Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая в этом году была перенесена в виртуальный формат. Челлендж призывает пользователей поделиться идеями оригинального домашнего стиля одежды с помощью коротких видео. Готовить завтрак в шелковом халате, подключаться к онлайн-совещанию в деловом пиджаке и пижамных штанах, примерить любимое вечернее платье к семейному ужину - воображение пользователей не ограничено. Челлендж уже поддержали Александр Рогов, Сергей Зверев, Наталья Османн, Белла Потемкина и Карина Нигай. Также модные российские дизайнеры и инфлюэнсеры проведут в TikTok несколько прямых эфиров о моде и стиле. Открывающей станет трансляция стилиста Игоря Андреева, который 4 апреля в 15:00 расскажет о том, как можно стильно одеваться дома. В эфир также выйдут дизайнеры Рома Уваров, Белла Потемкина и Велина Сукиасян, автор первого цифрового костюма Регина Турбина, редактор моды Cosmopolitan Лана Нисневич, fashion-иллюстратор Вэлли, Саша Амато и Даниил Трабун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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