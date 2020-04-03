ЕГЭ-2020, несмотря на коронавирус, пройдет в привычной форме. Решение окончательное

Несмотря на то, что сроки ЕГЭ в этом году перенесли на две недели, формат самого экзамена пока остается прежним. Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений (разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ) Оксана Решетникова:

- В этом году ЕГЭ в компьютерном формате не будет ни по одному их предметов, - предупреждает эксперт. – Возможность сдачи экзаменов на компьютере обсуждается давно, и дело даже не в том, чтобы создать инструмент для такой аттестации – это не так сложно. Главная задача выпускных экзаменов в 9-ом и в 11-ом классах – это предоставить всем ученикам равные условия для участия. То есть, у всех школ должны быть равные технические условия и хорошая компьютерная техника. На осень этого года запланирован мониторинг школ, и если мы убедимся, что у всех школ есть необходимое оборудование, то в 2021 году можно будет обсуждать цифровой формат экзамена. Если же у школ не будет равных условий, то экзамены будут проводиться в прежнем формате.

Чтобы выпускники могли подготовиться к экзаменам, ФИПИ впервые выложит в открытый банк заданий не только демонстрационные варианты, но и ответы к ним – чтобы дети могли проверить свои знания. Но ждать поблажек на экзаменах из-за перехода на дистанционное обучение не стоит - содержательных изменений в заданиях не будет:

- Результаты единых экзаменов действуют четыре года, и мы не можем ставить выпускников этого года в неравные условия по сравнению с участниками ЕГЭ прошлых лет, - уточняет Оксана Решетникова. – ЕГЭ проверяет, как ребёнок освоил школьную программу за все 11 лет обучения, и нет никаких оснований делать преференции для выпускников этого года. Это просто технически невозможно – все материалы давно подготовлены и изменить их уже нельзя.

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