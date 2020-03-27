Перенос ЕГЭ 2020 из-за коронавируса: экзамены пройдут в июне
На фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 принято решение перенести основной период Единого Государственного экзамена на 8 июня 2020 года. Об этом сообщили в Минпросвещения.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года. По его словам, дистанционное образование, введенное в рамках профилактики коронавируса, не позволяет качественно подготовиться к экзаменам. Ранее депутат предложил провести основной этап ЕГЭ в 2020 году дистанционно.
Напомним, в связи с режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса во всех регионах страны на дистанционный режим обучения должны перейти все школы и вузы, также отменяются все массовые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»