Перенос ЕГЭ 2020 из-за коронавируса: экзамены пройдут в июне

27 Март 2020 2020-03-27T14:06:47+03:00

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На фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 принято решение перенести основной период Единого Государственного экзамена на 8 июня 2020 года. Об этом сообщили в Минпросвещения.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением перенести основной период ЕГЭ на август 2020 года. По его словам, дистанционное образование, введенное в рамках профилактики коронавируса, не позволяет качественно подготовиться к экзаменам. Ранее депутат предложил провести основной этап ЕГЭ в 2020 году дистанционно.

Напомним, в связи с режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса во всех регионах страны на дистанционный режим обучения должны перейти все школы и вузы, также отменяются все массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU