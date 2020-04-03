2020-04-03T16:57:20+03:00
Телевизор

Легендарная ведущая «Ритмической гимнастики» Елена Скороходова возвращается в телеэфир

Уже в эту субботу, 4 апреля, на телеканале «Доверие» стартует новый проект – «Делаем вместе». Он поможет людям старшего возраста легче пережить вынужденную изоляцию
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Легендарная ведущая «Ритмической гимнастики» Елена Скороходова возвращается в телеэфирЛегендарная ведущая «Ритмической гимнастики» Елена Скороходова возвращается в телеэфир
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Сейчас, когда все поставили на паузу прогулки в парке, занятия бегом, поездки на дачи, ведущая программы Елена Скороходова расскажет, как правильно поддержать себя во время карантина, не потерять мышечный тонус, не впасть в уныние и создать хорошее настроение!

Каждое утро Елена и ее помощники покажут простые, но эффективные упражнения, которые легко можно выполнять дома. И для этого не нужно иметь дорогостоящий спортивный инвентарь. Достаточно просто надеть удобную одежду, проветрить комнату и включить телевизор.

Елена Скороходова, ведущая программы: «Сейчас архиважна гимнастика – обязательно надо двигаться, а то проблемы у многих начнутся не только от вируса. Нужно найти возможность делать это дома, и тут важна мотивация и методика – не по коридору же ходить туда-сюда! Я рада вернуться на экран и поддержать зрителей в это непростое время. Помните: спорт нужен и важен в любом возрасте. Это не только здоровье, но и положительные эмоции!»

Дмитрий Грачев, главный продюсер «Москва Медиа»: «Важно, что у телеканала «Москва Доверие» есть четкая социальная миссия. Многим сейчас трудно переживать вынужденное одиночество и задача проекта, не только развлечь, но и сделать просмотр телевизора по-настоящему полезным».

Оставайтесь дома, смотрите программу «Делаем вместе» на телеканале «Москва Доверие» каждое утро и будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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