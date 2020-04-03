Что будет с россиянами, которые не смогли вернуться из-за границы

Россиян, которые не смогли вовремя вернуться домой из-за границы, продолжат вывозить на родину. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.

Напомним, ранее правительством было принято решение с 00:00 4 апреля 2020 года временно приостановить международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину. До этого борты с россиянами возвращались в Россию ежедневно.

Как сообщили в оперативном штабе, чтобы вывоз россиян возобновился, граждане, желающие вернуться, должны заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Форма будет доступна с 00.00 4 апреля.

- На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию России в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Тем россиянам, что предоставят о себе сведения, правительство обещает оказать помощь. Для этого Министерству иностранных дел уже выделено 500 миллионов рублей. Эти деньги, прежде всего, пойдут на оплату временного проживания россиян на территории иностранных государств. Также, при необходимости, будут продлены сроки действия документов, на основании которых они находятся за рубежом.

- Информация о дальнейшем графике вывоза наших граждан будет представлена оперативным штабом в понедельник 6 апреля, - сообщили журналистам.