Авиакомпании прекратят вывозить россиян из-за рубежа 4 апреля

Россия завершит вывозные рейсы для наших граждан, еще остававшихся за рубежом, с 4 апреля. Соответственно, не будет возможности улететь отсюда и иностранным гражданам. Информацию об этом «КП» подтвердили источники в авиационной отрасли.

Из-за ситуации с коронавирусом Россия временно закрыла все международные рейсы, как регулярные, так и чартерные, еще с 27 марта. Оставались, однако, так называемые вывозные рейсы — для соотечественников, которые по каким-то причинам не уехали, пока было можно. Чтобы попасть в список пассажиров, надо было подать заявку в посольство или консульство РФ в соответствующей стране. Заявки принимались до 26 марта.

Изначально предполагался график таких рейсов до полуночи 7 апреля. Это расписание еще сегодня, в четверг, висело на сайте «Аэрофлота» - в нем есть рейсы на 4, 5 и 6 апреля. На сайте S7 также есть информация о рейсах на эти даты с примечанием, что данные уточняются.

Со вторника количество вывозных рейсов, в сравнении с первоначальными планами было сокращено. Это было связано с решением о более тщательной медицинской проверке всех приезжающих. Для московского Шереметьева ввели ограничение в 500 человек в сутки, для аэропортов регионов — не более 200.

По оценкам, в итоге за рубежом еще остается около 30 тысяч россиян, которые хотели бы вернуться. Среди них довольно много тех, кто улетел, что называется, в последнюю минуту — когда большинство стран уже закрыли границы — не пожелав отказываться от намеченного заранее отпуска. Или не захотел улетать раньше времени. Но есть и те, кто «завис» по объективным причинам — например, вывозные рейсы были запланированы из другого города, а нужны деньги, чтобы туда добраться, или введены ограничения на поездки между городами.

Официального сообщения Росавиации о прекращении вывозных рейсов пока нет. Но на сайте службы их расписание заканчивается 3 апреля.

Московский аэропорт Домодедово тем временем закрыл зону международных полетов. Последние вывозные рейсы осуществлялись только через Шереметьево. Когда возобновятся международные полеты, пока неизвестно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

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