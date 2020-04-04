Минпромторг признал газеты и журналы предприятиями непрерывного цикла

Министерство промышленности и торговли официально признало печатные СМИ предприятиями непрерывного цикла. Такая формулировка содержится в письме министра Дениса Мантурова, направленном губернаторам.

Дело в том, что в некоторых регионах по-своему поняли указ президента страны о нерабочих днях. Хотя в документе есть отдельный пункт, посвященный работе печатных СМИ, на местах все равно зафиксированы случаи, когда власти пытаются отправить на самоизоляцию редакции, типографии и фирмы, распространяющие газеты и журналы.

Особенно сложная ситуация сложилась с киосками. Печатные СМИ не попали в перечень непродовольственных товаров первой необходимости, а значит, торговые точки, где их продают, подлежат закрытию. В Санкт-Петербурге ларьки «Пресса» быстро опустели, а вот, например, в Ростовской области губернатор воспользовался своим правом и дополнил список товаров первой необходимости газетами.

В своем письме глава Минпромторга обращает внимание глав регионов, что в их ответственность входит и бесперебойная работа печатных СМИ. Причем не только редакций, но и типографий, и сетей распространения. Так как все эти организации относятся к организациям непрерывного цикла.

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