Коронавирус сократил газетные тиражи, но не убил печатное слово

Пресса в США выживает за счет социальной рекламы

Печатные СМИ в США попадают к читателям тремя способами: журналы доставляются почтой, газеты можно купить в киоске или получить их бесплатно, подписчикам курьер положит их ранним утром под дверь квартиры или дома.

Эпидемия коронавируса изменила планы многих издателей: рекламодатели – в первую очередь, из индустрии туризма – расторгли контракты. Одновременно с этим платную подписку приостановили крупные корпорации и частные подписчики: в офисах первых сейчас некому читать газеты; вторые, находясь все время дома, оперативно получают новости из электронных СМИ. По оценке американского издательского дома Liberty, в марте текущего года тиражи большинства печатных СМИ в США упали на 15-20%.

Есть проблемы и с распространением – многие газетные киоски закрыты, в многоквартирные дома доставщиков газет не пускают, и им приходится оставлять газеты в холле зданий.

Однако, не все так печально. Как сообщили «КП» в одном из крупнейших нью-йоркских рекламных агентств Partisan, немалые средства федеральные и местные власти направляют на разъяснительную работу с населением, рассказывая о том, как предотвратить развитие эпидемии, где можно получить ту или иную помощь и пр. Платный контент такого свойства публикуется, не в последнюю очередь, в печатной прессе, что является существенным подспорьем для издателей.

Газеты в Италии - предмет первой необходимости

«Информация - важнейшее противоядие в борьбе с коронавирусом". Именно так посчитали в правительстве Италии, потому и включили печатные СМИ в список товаров первой необходимости, ради которых разрешен выход на улицу в режиме карантина. Конечно, некоторые киоски закрылись из-за уменьшения числа покупателей, но по всей стране за прилавком стоят еще десятки тысяч продавцов газет. В перчатках и масках они из рук в руки передают итальянцам их любимые ежедневные и еженедельные издания.

Интернет не заменит жителям Апеннин газет - листать национальные многотиражки и местные "брехунки" в Италии традиция, пусть теперь этого и не сделаешь за столиком бара.

Газетные киоски сейчас играют и важную социальную роль. Продавец газет - сейчас один из немногих людей на улице, с которым можно перекинуться парой слов, пошутить, обсудить очередные ограничительные меры правительства. А еще у него можно купить машинки, наклейки, фигурки: единственный способ порадовать запертых дома детей, ведь больше игрушки нигде не продаются.

Итальянские газеты во времена карантина и не думают прижать свою активность. Да, новостей объективно стало меньше, некоторые издания немного "похудели", а другие больше места стали отдавать под рекламу социально-ответственного бизнеса, рассказывающего о своем вкладе в борьбу с вирусом.

Практически все газеты занимаются сбором средств для помощи врачам, госпиталям и службе гражданской обороны. Многие публикуют бланки специального модуля для выхода из дома, ведь далеко не у каждого дома есть принтер. А вот газеты "Il mattino" из Падуи, "La Nuova" из Венеции и "La tribuna" из Тревизо вложат в каждый свой номер от 4 апреля упаковки из 5 медицинских масок, которых не найти в аптеках.

Практически единственным исключением из всех изданий стал официальный орган Ватикана - "Osservatore Romano". Впервые за 150 лет бумажной версии теперь не найти в киосках, все материалы публикуются только в интернете. Впрочем, 10 бумажных экземпляров все-таки будут печататься. Специально для Папы и ватиканских чиновников самого высокого ранга.

В Англии печатная периодика идет нарасхват

Несмотря на бушующий коронавирус и самоизоляцию миллионов британцев, интерес к печатной продукции на берегах Темзы не ослабевает. Во второй половине дня газеты уже не купить: все проданы.

- Да, надо приходить к нам утром, потом у нас ничего не остается. Расхватывают и солидную прессу, как «Таймс», и таблоиды вроде «Сан», - сообщает Ахмед Салим, владелец магазинчика в лондонском районе Илинг.

- У людей из-за коронавируса стало больше свободного времени, - охотно рассказывает Ахмед. – Кроме того, они хотят теперь иметь как можно больше информации об обрушившейся на нас беде. Конечно, получают ее по телевизору, радио и на сайтах, но многие предпочитают газету. Причём покупают прессу не только пожилые люди.

В Великобритании нет специальных киосков «Печать», газеты продаются в маленьких магазинах или в специальных отделах в таких продовольственных гигантах как «Теско», «Сэйнсбери» и т.д.

Бумажная пресса Испании пока жива, хотя тиражи «похудели»

Правительство Испании, вводя карантин в стране (действует с 16 марта), включило газеты и журналы в число предметов первой необходимости для человека. Поход за прессой до ближайшего киоска не считается нарушением режима самоизоляции.

В целом продажи прессы упали на 50%, а в туристических зонах (туристов-то сейчас нет) – даже на 70%. Да и многие жители городов предпочитают получать информацию из интернета. В киоски за газетами ходят в основном пенсионеры, для которых эта прогулка – небольшое приключение, вносящее разнообразие в монотонность жизни.

По утверждению каталонского издания El Nacional, 85% киосков продолжают функционировать, но сократили продолжительность работы.

Ассоциации СМИ и дистрибьюторов печатной продукции приняли меры по обеспечению бесперебойной доставки изданий в магазины при автозаправках (ездить на автомобилях по одному разрешается).

Киоскеры продолжают выстаивать свое время за прилавками, даже если покупатели заходят «в час по чайной ложке», чтобы не потерять клиентуру.

Финские газеты ушли в онлайн

Крупнейшие финские СМИ распространяются онлайн, в бумажном виде — большей частью по подписке. Розницы практически нет, но крупнейшие издания (например, Helsingin Sanomat) имели бесплатную версию Metro, которая распространялась в розничных торговых сетях и в общественном транспорте через широкую сеть брэндированных стоек. Эпидемия коронавируса и самоизоляция значительной части аудитории практически убила этот сегмент.

Одновременно выросла на 80 процентов посещаемость онлайн-версий, что особенно заметно у лидеров рынка HS.fi и IS.fi (Helsingin Sanomat и IltaSanomat). Просели продажи рекламы, особенно в сфере туризма и привлечения физических потоков покупателей. Онлайн-реклама наращивает свои обороты, так как многие рекламодатели переходят в цифру под воздействием маркетологов крупнейших ИД. В то же время, для переживающих тяжелые времена клиентов продажники советуют не растрясать рекламный бюджет на эксперименты, сохраняя их лояльность и шансы на восстановление рекламы в печатном сегменте по завершении эпидемии.

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