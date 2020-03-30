Очки, табак и печатные СМИ перестали быть товарами первой необходимости
Правительство утвердило новую редакцию перечня непродовольственных товаров первой необходимости, которые беспрепятственно могут продаваться во время карантина по коронавирусу. Компании, реализующие эти товары, имеют право работать в нерабочую неделю (по решению президента она продлится до 5 апреля).
Предыдущую редакцию перечня кабмин утвердил 28 марта. В новом перечне (он называется «Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости») по-прежнему 23 пункта, но он более конкретизирован, а некоторые позиции исчезли.
ЧТО ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ:
- очки и линзы
- табачная продукция
- печатные СМИ
- автозапчасти
- бытовые приборы
- похоронные принадлежности
- кабельную продукцию
- компьютерное, электронное и оптическое оборудование
- садово-огородный инвентарь
- строительные и отделочные материалы и инструменты,
- товары для предупреждения пожаров и пожаротушения,
- упаковка, этикетки, ценники и кассовая лента.
То есть в нерабочую неделю властям регионов рекомендовано закрыто печатные и табачные киоски, оптику, магазины автозапчастей и бытовой техники. Это сделано для того, чтобы максимальное число россиян в нерабочую неделю остались дома. При этом табак и газеты по-прежнему можно будет приобрести в супермаркетах.
ЧТО ВОШЛО В ПЕРЕЧЕНЬ:
В перечне сохранились спички, свечи и зоотовары, включая корма и ветпрепараты, бензин, дизельное топливо и газ.
Конкретизирован пункт «Детские товары». Теперь указаны конкретные изделия - подгузники детские, пеленки для новорожденного, шампунь детский, крем от опрелостей, бутылочка для кормления, соска-пустышка. Вместо пункта
«Мыло и моющие средства» появились отдельные пункты «Мыло туалетное» и «Мыло хозяйственное». Также в перечень входят зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага и стиральный порошок. Отдельно в перечне теперь прописаны медицинская маска, сухие и влажные салфетки, антисептик для рук.
Перечень называется «рекомендательным», поскольку региональным властям разрешено вносить в него свои изменения, исходя из санитарно-эпидемической ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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