Геннадий Онищенко – о корона-слухах: Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так уж нужно носить маски?

1. И снова - о масках

- Геннадий Григорьевич, мы сто раз обсуждали уже эту тему. И - все же... Вот до. Из пор приходится слышать, что - бесполезно носить маски, они ничего не дают.

- Прежде всего, маски нужно носить тем, кто болен. Сегодня, вы знаете, мы оставляем молодых, с легкой формой заболевания коронавирусом, дома. Ну, он же чихает, кашляет, разговаривает, и те капельки, которые он выбрасывает в среду квартиры, достаются его близким. Так надень маску, пожалей близких!

- А если он инфицирован, но не болен и об этом не знает – он же в магазин пойдет?

- Маски должны обязательно носить те, кто по роду своей деятельности сталкивается с большим количеством людей. Вот метрополитен – правда, он сейчас полупустой, но все равно несколько миллионов пассажиров в нем ездит.

Маски должны быть у работников торговли, к которым приходят все, в том числе, кстати, не исключено, что и инфицированные, и даже больные, если они живут одни и некому принести продукты. Это медработники, которые сегодня в стационарах общаются с пациентами и подвергаются риску заболеть.

Все люди, которые ответственно относятся к своему здоровью, а не живут по принципу «пронесет», они тоже должны носить маски. Другое дело, что маска маске рознь. Есть простенькие, есть маски с хорошими фильтрами. Конечно же, желательно иметь более высококачественное изделие и с хорошим уровнем защиты. Но, если ничего другого нет, значит, ходите в самодельной.

- А есть ли надежда, что, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом, маски в достатке появятся и в Москве, и во всей России?

- Сейчас все меры для этого предпринимаются, уровень выпуска масок дошел до двух миллионов в день.

Но это все равно мало, и это маски одноразового пользования.

Геннадий Онищенко - о корона-слухах: «Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так ли уж нужно носить маски?» 00:00 00:00

Персонал в медклиниках испытывает дефицит в средствах индивидуальной защиты. Даже тем, кого мы просто обязаны защитить, их не хватает.

- Что делать, шить самим из марли?

- Да. Можно пользоваться ею.

2. Может ли водка быть антисептиком?

- А как вы считаете, стоит ли водкой обрабатывать покупки, дверные ручки, купюры? Или лучше внутрь ее использовать?

- Есть более цивилизованные методы дезинфекции.

Я понимаю, что вас тянет на какой-то пещерный колорит… Это вы намекаете на то, что нужно снизить цены и люди будут обрабатывать желудочно-кишечный тракт свой, а не дверные ручки?

- Нет!

- Давайте все же пользоваться средствами цивилизованно…

3. Чтобы - не лицом к лицу?

- Говорят, что коронавирус передается половым путем. Вроде бы главный уролог Минздрава об этом сказал. Он говорил о каких-то движениях тел, проходили даже рисунки, что нужно менять позы при половом акте… Чтобы, значит, - не лицом у лицу...

- Понимаете, сегодня работники всех медицинских специальностей, а их где-то более пяти десятков, хотят вписать свое имя, свою профессию в историю коронавирусной борьбы, поэтому каждый изощряется на всякие придумки.

Давайте будем исходить из научной эпидемиологии.

Подавляющее большинство случаев передачи этой инфекции – воздушно-капельным и тактильным способом, то есть, через немытые руки, грязную посуду и т.д.

Ну, а что касается экзотики и ее пропагандистов? пусть они тешат себя, что и они внесли свой «вклад» в эпидемиологию. Но он никакой роли не играет.

Ну, а кого это беспокоит, пусть прислушается к этим рекомендациям. Хуже не будет.

Разносторонние знания всегда человека делают более уверенным в этой жизни.

- Разве это экзотика? Это жизнь. Ладно, хорошо...

4. Детей среди заболевших - 2 - 3 %

- И еще вот странный такой слух, что, якобы к беременным женщинам и к детям коронавирус вообще не пристает.

- К сожалению, это не так.

Я бы этого хотел. Когда начиналась эта эпопея, китайцы тогда успевали и с коронавирусом бороться, и публиковать научные статьи на этот счет. Отмечали случаи, когда дети, родившиеся от матерей, имеющих коронавирусную инфекцию, заболевали на 30-й - 32-й час – то есть, меньше, чем через двое суток с момента рождения. То есть, у них проявлялась клиника.

Я беседовал с двумя женщинами, беременными, с коронавирусной инфекцией. Их забрали в специализированный родильный дом, сейчас ими занимаются.

Но что радует? Что - в целом в статистике заболевающих очень мало детей первых лет жизни и школьного возраста. К счастью, их 2 -3 % всего.

Что нехарактерно для вирусных инфекций: обычно болеют старики и дети. Это такой показатель. Во всяком случае, он делает нас спокойными за наше будущее и дает возможность сосредоточиться на самой главной группе риска – пожилых людях.

Слава Богу, - да, щадит этот вирус детей.

5. Эта зараза - навсегда?

- А правда ли, что коронавирус укореняется в человеке навсегда?

- Это вот тот неуклюжий прием, который и некоторые мои коллеги, к сожалению, и пресса преподают, как некую катастрофу.

Все укореняются в человеческом организме. И SARS укоренился. Раз он столкнулся с человеческой популяцией, значит где-то есть, и будет еще проявлять себя.

И MERS, и каждый новый вирус гриппа, который ежесезонно к нам приходит. И, кстати, по данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. - А.Г.), каждый год от гриппа на планете умирает от 700 до 900 тысяч человек. А болеют сотни миллионов. Вот на последнем этапе было 300 миллионов заболевших. Поэтому - все укореняется, но не надо делать из этого трагедию… Ну, это обычный факт.

И вот теперь с утра мусолят эту тему. Вот – количество заболевших превысило 10 тысяч! Ну и что, что превысило 10 тысяч? Что, это какое-то сакральное число , после которого человечество начнет вымирать, что ли? Нет.

Но на нервы людям действует. Недаром же отмечено, что в аптеках на 40 % выросли продажи седативных препаратов.

- А это какие?

- Успокаивающие. К которым вы тщетно, но с настырностью пытаетесь отнести вот тот раствор одного химического вещества, который вы предлагали для обработки ручек.

- Спасибо вам огромное за порцию седации, дорогой Геннадий Григорьевич.

Так что, граждане, слушайте Геннадия Онищенко, он сам по себе является седативным средством, у которого нет противопоказаний, кстати.

- Абсолютно никаких!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Геннадий Онищенко о коронавирусе: Максимальная удаленность от работы и друг друга совершенно оправдана

В четверг, 19 марта, в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" - в программе Наданы Фридрихсон и Сергея Мардана "Вечерний диван" - побывал экс-главсанврач России, а ныне первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко. (подробности)