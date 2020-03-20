Геннадий Онищенко: Чем быстрее мы проэпидемичемся, тем скорее забудем о коронавирусе

В четверг, 19 марта, в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" - в программе Наданы Фридрихсон и Сергея Мардана "Вечерний диван" - побывал экс-главсанврач России, а ныне первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию Геннадий Онищенко.

Предлагаем вашему вниманию самые интересные монологи Геннадия Григорьевича.…

Даёшь максимальную удаленность! От работы...

- ...Конечно же, сегодня совершенно оправданна максимальная удаленность друг от друга, в том числе - и работа у многих в удаленном доступе.

Кстати, это неплохая проверка, я бы так сказал, - тренировка в реальности той мечты о цифровой экономике, когда можно человеку быть на Багамах и руководить фирмой.

В данном случае речь о Багамах не идет, особенно в офисах.

Если наши граждане будут находиться дома, получать задания, отрабатывать его, при этом не выходить из квартиры, - это будет и способствовать нераспространению коронавируса. И в то же время - это отработка технологии современной управленческой культуры, то, о чем мы говорим с вами.

Единственное, о чем я буду сожалеть как эпидемиолог, - чем мы дальше друг от друга будем, тем дольше наши страдания по коронавирусу будут продолжаться. Чем быстрее мы проэпидемичемся, тем скорее мы забудем о коронавирусе. Так что - давайте выбирать.

О геноме коронавируса и чудодейственной вакцине

Вопрос:

- Новость сегодняшнего дня. Отечественные ученые впервые расшифровали геном образца нового коронавируса из России. Об этом заявила пресс-служба Минздрава России, как о великом достижении.

Ответ:

- Это рядовая технология, которая должна по мере накопления у нас коллекции вирусов, осуществляться в рутинном порядке.

В начале века это было, действительно, огромным достижением, когда мы расшифровали геном человека. Сегодня расшифровка любого генома – коронавируса, Эболы, энтеровируса – это является обычной процедурой, которая позволяет нам судить о том, это тот коронавирус, который был в Китае, или уже изменившийся в наших условиях.

Нам это позволяет судить, - это коронавирус итальянский, китайский или, может, Североамериканских Соединенных Штатов. Это тоже сегодня может позволено быть. Поэтому это рутинное исследование.

Другое дело, давайте не будем с вами умалять радость того, что у нас наконец-то появился наш вирус. Мы долго были без вируса. Мы его просили у китайцев, мы его просили у всех, но они нам не давали.

И это совсем другая тема, на нее нужно говорить целый час. Это уже вопросы биологической безопасности. У нас есть свой вирус, и мы с ним теперь уже говорим на ты. Вот что это значит. Но это рутинное исследование.

Чудодейственную вакцину мы в конце концов могли бы и сшить, получив паспорт в генбанке. Другое дело, у нас не на чем было ее испытывать. Потому что у нас не было того предмета, против которого мы собираемся сделать эту вакцину.

Можно было бы, например, товарища Гамова заразить. (Онищенко шути. - Ред.) Нам нужен был тот вирус, против которого мы будем создавать вакцину.

Теперь мы его расшифровали. Теперь мы будем выделять эти вирусы по мере накопления у нас этих выделений. Потому что первые два китайца, которые у нас заболели, мы от них так и не выделили вирус. Это не такая простая задача. А теперь - всё...

Когда закончим эпопею с коронавирусом... - Когда мы закончим эту достаточно уже поднадоевшую эпопею с коронавирусом, а она скоро закончится, пример этому – Китай, который сегодня обнулил своих больных и получил только 30 привезенных из Америки, Испании и Италии...

Так вот, мы будем внимательно рассматривать, а не было ли вмешательства человека в тот подтип С, потому что у нас же два подтипа коронавируса циркулируют в человеческой популяции. Мы будем в том числе и преднамеренность смотреть. Применительно к тем военным биологическим лабораториям, которые находятся на территории… (Конкретные территории Онищенко называть не стал. - Ред.)

Вопрос:

- Весь этот медийный шабаш, который просто не прекращается и только по восходящей закручивается, - он чем обусловлен?

Ответ:

- На самом деле - это не случайность. Мы говорили о рукотворности, я достаточно внятно сказал, что происходит. Что там теоретическая рукотворность была. Мы говорили о США и так далее. Здесь это очевидно, это не что иное, как гибридная информационная атака.

Против экономики Китая. Против экономики Европы. Против нашей экономики. У нас с вами просели углеводороды. Если там 24,6, то наша нефть продается за 18. Это очень существенно. Это даже больше, чем потери в реальных. И это будет продолжаться. И против этого мы должны вырабатывать меры...

Уже пора извлекать уроки...

- Прежде всего, нам надо воевать в информационном пространстве. Противостоять информационному террору.

Вот пример, он мне очень нравится, я его повторю. На заслушивании в Конгрессе США мой коллега американский, когда его допрашивали по коронавирусу, сказал, что у нас за сезон гриппа переболело 3-4 миллиона гриппом и 20 тысяч умерли. А мы с вами говорим о коронавирусе, зараженных которым у нас было несколько тысяч, смертей было - намного меньше. Да, конечно, любая смерть – это трагедия, но тем не менее, цена вопроса.

Но при гриппе этой информационной атаки не было, а тут она была смоделирована, начиная с ноября прошлого года.

С этим надо разбираться. Но то, что сегодня посадили экономику Китая, - очевидно. Я сегодня, хотя у меня достаточно длительная профессиональная история, впервые вижу вот такое очевидное давление политических фигур над сугубо медицинским процессом.

Это всегда было. Любая холера, которая была в 70-е годы, Политбюро ЦК КПСС каждодневно получало информацию. Но его видно не было. На первом плане были врачи. И это было понятно. А когда Китай, который пережил SARS в 2002 году, жил в логике жизни коммунистического Китая, советского, там тоже политбюро было, но там его никто не слышал и не видел. А все понимали, что оно есть на заднем плане.

Здесь же, как только появляется коронавирус, председатель Си Цзиньпин дает указания, потом по всем экранам идет трансляция, как председатель Си Цзиньпин проводит политбюро. И весь Китай оцепенел в желании исполнить высочайшие указания великого вождя.

И мы с вами сразу увидели вместо врачей на экранах длинные колонны бронетехники, которые идут для того, чтобы закрыть город Ухань, Хубэй – всю провинцию. Идут рапорты от секретарей обкомов. Вместо того, чтобы врачи… Врачи ушли на второй план. Они уже никому не нужны были.

...Есть простая армейская притча. Торопливо идущий по коридору генерал – это паника в воинской части. Вот это мы наблюдаем сегодня на планете.

Ну давайте каждый будет своим делом заниматься! Вот я к чему призываю.

Но это уже следствие вот этой гибридной информационно-террористической атаки. И сегодня нам нужно эти два процесса разделить.

Политика должна отойти в сторону, заниматься экономикой. И тут, действительно, есть огромное поле деятельности, как выходить из этой ситуации. Потому что медики здесь ничего не подскажут.

И вторая часть – дайте медикам общаться с народом, говорить о коронавирусе не с надрывом, а надо сказать: да, за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на столько-то, вот столько-то выписалось, вот столько тяжелых форм, вот столько легких форм. И столько-то смертей. Когда это будет даваться в комплексе, тогда все будет нормально. Тогда и любой человек, услышав, будет воспринимать объективную реальность, а не вырванную из контекста цифру, да еще с неплохой мхатовской школой произнесенную. Закроют ли Москву на карантин?

Вопрос:

- Несколько дней назад был жуткий вброс, якобы Москву мэрия собирается закрывать на карантин, якобы уже какие-то танки куда-то пригнали…

Ответ:

- Вот это давайте разделять. Это уже другое. Это уже то явление, которое к той работе, о которой я сказал, не относится.

У нас сегодня появилась очень агрессивная стайка человекообразных, которые называются блогеры. Они ради того, чтобы тот миллион подписчиков, которые у него там висят, он себя может подвесить за выступающие части анатомии мужской на крючок, может еще что-то сделать. Ему лишь бы был хайп.

Вот это – хайпануть. Здесь еще злобная торговля участвует. Вот эти вот все наши гречки, которые будут доедать мыши и крысы, они сейчас там, по-моему, уже торжественное собрание устроили у себя в норах.

Столько гречки появилось! Поэтому это уже другая тема. Но это уже следствие вот той террористической атаки....

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Почему экс-главсанврач приехал в "Комсомолку" без маски?

- Почему без маски? Я вступил в тайный сговор с коронавирусами. Знаете, как в ОПГ есть такая работа по понятиям, вот я с ними по понятиям, они меня просто уважают, за долговременную борьбу с им подобными. (смеется)

Но это все, как говорится, неуклюжая попытка поерничать. На самом деле, коллеги, не надо нагнетать страх. Все должно быть в разумных пределах. Вот и все.

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