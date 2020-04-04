2020-04-04T19:50:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Розенбаум: Я хочу, чтобы все люди были здоровы

Народный артист примет участие в акции Радио «Комсомольская правда» «Добро против коронавируса»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Александр РозенбаумАлександр РозенбаумФото: Борис КУДРЯВОВ
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Как уже сообщалось, в воскресенье, 5 апреля, на Радио «Комсомольская Правда» состоится марафон «Добро против коронавируса»: с 12.00 до 22.00 по московскому времени.

Во время этой акции знаменитые музыканты, актеры, известные теле- и радиоведущие будут выходить к нам в прямой эфир, исполнять песни, просто общаться с нашими слушателями и читателями на самые разные темы.

В этот день нам ещё раз хотелось бы поблагодарить докторов, которые спасают и лечат тех, кто оказался в беде. Мы хотим также поддержать людей старшего поколения, сотрудников социальных служб и, конечно же, наших волонтёров.

В числе тех, кто будет участвовать в нашем радиомарафоне, будет и знаменитый автор- исполнитель, певец, композитор Александр Розенбаум.

5 апреля, на Радио «Комсомольская Правда» состоится марафон «Добро против коронавируса»

5 апреля, на Радио «Комсомольская Правда» состоится марафон «Добро против коронавируса»

В субботу, 4 апреля, мы связались с ним по телефону... Александр Яковлевич подтвердил своё участие в нашем марафоне. В эфир Радио «Комсомольская правда» он выйдет по скайпу - в промежутке между 18.00 и 19.00 по московскому времени. Надеемся, что в этот вечер мы услышим и его песни.

А пока великий бард, которого любят миллионы и на чьих песнях выросли несколько поколений, просил передать нашим читателям и слушателям такие слова: «Я хочу, чтобы все люди были здоровы».

Друзья, до встречи на нашем радиомарафоне «Добро против коронавируса».

Не пропустите!

ИСТОЧНИК KP.RU

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