Уже в это воскресенье, 5 апреля, с 12.00 до 22.00 на радио «КП» пройдет десятичасовой прямой эфир с музыкантами, артистами, представителями фондов и НКО, волонтерами и социальными предпринимателям - все, кто делает этот мир лучше.

Хорошие люди в это непростое время должны помогать друг другу! Присоединяйтесь на 97.2 FМ

Рекомендовано всем, кто грустит. Вы не одни! Убедитесь в этом 5 апреля!

О нас

«Комсомольская правда» является сейчас одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России. Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ.

5 апреля на радио Комсомольская правда - марафон «Добро против коронавируса»

Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие информационные технологии. Но, конечно, главным залогом качественной работы являются кадры - лучшие специалисты в системе СМИ не только в России, но и в мире.

Ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» имеет аудиторию почти 2 млн человек, еженедельный - более 3 млн. Суточная аудитория Радио КП - 1,5 млн человек, а посещаемость сайта KP.RU достигает 5 млн уникальных пользователей в сутки. КП-Digital занимает лидирующие позиции среди СМИ по посещаемости (75 млн уникальных посетителей в месяц). «КП» выходит в 85 регионах России и в 47 странах мира и имеет уникальную зарубежную аудиторию - почти 2,5 млн человек. Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги «КП» - это 3,4 млн подписчиков.