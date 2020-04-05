«Проблемы могут быть и у вас»: В Ивановской области министр призвал жителей не пускать москвичей в дома

А вот есть все-таки бессмертные слоганы.

Чтобы обрести пресловутое бессмертие, слогану нужно попадание в нерв, в сердцевину и луковицу мозга.

Например: "Всемирная история, банк "Империал" (творение Бекмамбетова). Или "время собирать камни" оттуда же.

Или вот взять "Москаляку на гиляку!" — универсальный девиз, который и на Украине работает, и в России тоже.

Вирусный.

Ну кто из нас любит москвичей, правильно?

Они сдают квартиры, бесятся с жиру, ничего не делают и только доят несчастную страну. Москва портит людей. Москва расчеловечивает. Из Москвы надо бежать.

Поэтому девизу про гиляку лишь надо подходящую почву подобрать. И все заколосится свежими мясистыми ростками.

Власти Ивановской области призвали не сдавать жилье приезжающим из Москвы гражданам из-за угрозы коронавируса. С таким обращением к населению выступил директор департамента здравоохранения области Артур Фокин: «Я вам не рекомендую сдавать им жилье. Напоминаю, что действие 236 статьи Уголовного кодекса (нарушение санитарно-эпидемиологических правил - ред.) никто не отменял. Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас»

Прав Фокин!

Надо не только запугивать горожан уголовкой, но и поощрять за сдачу шелудивых вредоносных обитателей столицы органам.

А лучше — на органы.

Артур знает: москвич ковидообразный и деревья собой удобряет эффективнее, и баньку топить им лучше. В воде опять же не тонет, может пригодиться как плот.

И ведь никто не выгонит с работы дремучего дурака колючей дубиной. Не отберет диплом Ивановской государственной медицинской академии.

За что?

Он ведь всего лишь настоящих людей с жирующими инфицированными москаляками стравливает, что тут особенного. Сеет ненависть по географическому признаку, разве в России такое впервые.

При этом Артур — хирург, людей оперировал. Главврач седьмой горбольницы. С таким-то мозгом.

Утешает одно: мышление зверушки влечет за собой неминуемую гибель по законам джунглей.

Инстинкт животного не убережет от беды.

Такие, увы, покидают мир во время чумы первыми.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Валите отсюда, нас не заражайте». Москвичей в деревнях встречают с вилами

Моя одноклассница на карантин переселилась с родителями и детьми в деревню. В ФБ написала: «На работе перевели на удаленку с сокращением зарплаты, можно туда уже не возвращаться. Занятия в школе отменили, гречки и муки мы запасли. Будем сидеть до осени на участке, там и денег меньше уходит…» (подробности)