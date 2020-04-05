2020-04-05T09:19:21+03:00
Коронавирус Covid-19

«Валите отсюда, нас не заражайте». Москвичей в деревнях встречают с вилами

Местные не пускают жителей Москвы в их дома, купленные как приют на всякий пожарный
Ульяна СКОЙБЕДАобозреватель
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Москвичи и жители других городов, по которым «пошел» коронавирус, для всей страны теперь - как китайцы в феврале.Москвичи и жители других городов, по которым «пошел» коронавирус, для всей страны теперь - как китайцы в феврале.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Моя одноклассница на карантин переселилась с родителями и детьми в деревню. В ФБ написала: «На работе перевели на удаленку с сокращением зарплаты, можно туда уже не возвращаться. Занятия в школе отменили, гречки и муки мы запасли. Будем сидеть до осени на участке, там и денег меньше уходит…»

Эта идея витает в воздухе, я то и дело слышу разговоры: «Если сократят, поедем, дом там теплый, кур разведем, будем есть домашнюю тушенку», - найти новую работу в пору Второй Великой Депрессии люди не надеются.

Даже психологи пишут, что тяжелее всего заточение переносится на тридцати трех квадратных метрах и легче – в саду, где можно сажать розы...

Короче, дом – спасение и в эпидемическом, и в продовольственном смысле слова. Многие москвичи, покупавшие участки в соседней Рязанской или Смоленской области, так и думали, что это – приют на всякий пожарный случай. Не на выходные: тратить шесть-восемь часов в день на дорогу все же невозможно, и не на отпуск: в отпуск люди ездят на теплое море, а - если вдруг форс-мажор.

Форс-мажор произошел, пожарный случай наступил. И вдруг…

Москвичей встретили в деревнях с вилами.

Пишет журналист RT Алексей Боярский на странице в сети:

«Вести из деревни Тверской области. Пару домов уже давно там купили москвичи. И вот сейчас приехала туда тетка из Москвы. На карантинные каникулы. Багажник на крыше машины забит барахлом. Только начала разгружаться, как собрался местный народ.

И сообщили тете, чтоб валила назад. Мол, если ты где-то по Италиям болталась, или просто в столице коронавирус подхватила, то до Москвы доехать успеешь - там вылечат. А нам тут обращаться некуда - районная больница в полном бессилии. Так что вали отсюда, не заражай нас.

Тетя села в машину и уехала домой».

Людям, которые в комментариях принялись ругать женщину за мягкотелость: «Я ни за что бы не уехала. Дом ее собственный! А если местные боятся коронавируса – пусть близко не подходят!», - такие же комментаторы резонно возразили: «Ночью сожгли бы ее, и все».

И, знаете, мне как-то верится в такой исход. Я только что писала две заметки: в Приморье жители пытались не пустить в село приехавшую на карантин семью, грозили перебить собак, а на Украине вылечившаяся от коронавируса селянка падала перед соседями на колени, просила не сжигать ее вместе с детьми.

Люди озлоблены, простое появление «скорой» возле подъезда вызывает бурление домового чата с требованием «выселить коронавирусного» или «забить ему дверь» (эту историю рассказал читатель «КП», в итоге человек оказался не болен, он просто прибыл из-за границы и его должны были проверить).

Москвичи и жители других городов, по которым «пошел» коронавирус, для всей страны теперь - как китайцы в феврале.

Помните эти шутки?

- Если у тебя азиатский разрез глаз и ты оказался за границей, надо выучить на их языке три фразы: «Я никогда не был в Китае!», - «Куда вы меня тащите, летучие мыши несъедобны!», - и: «Я высморкался тебе в рукав, теперь ты обречен»!

Ха-ха-ха, как смешно.

Вот, теперь и у нас есть возможность почувствовать себя прокаженными.

Оппозиционный блогер Анастасия Миронова, постоянно живущая в деревне в Ленинградской области, две недели ведет кампанию против дачников из города: призывает не брать их в районные больницы даже с пневмонией (!) и даже в реанимацию. Причина: «Я еду домой. Они едут развлекаться. Привезти к нам инфекцию и уехать».

«Один зараженный дачник может инфицировать целый поселок. Дачник поедет лечиться в Коммунарку или в Боткинкую больницу, а деревенские останутся болеть в своей глуши», «без детской реанимации», «…в 30-50-80 км от ближайшей больницы с аппаратом ИВЛ».

Во время выступления губернатора Рязани Николая Любимова по поводу коронавируса часть комментариев к видеотрансляции требовали: «Закройте Рязань! Сейчас вся Москва рванет на дачи в Рязанскую область. Вируса нам привезут»…

Соответствующая петиция была размещена на Change.org: она требует измерять температуру у въезжающих водителей и разворачивать больных.

И, наконец, апофеоз.

В Ивановской области не кто-нибудь, а Оперштаб для борьбы с распространением коронавируса запретил селить москвичей в гостиницах (всех, кроме приезжающих в регион в командировку), и пригрозил тем, кто будет сдавать им дома, уголовной ответственностью.

«Мы понимаем, что сейчас будет еще одна волна приезжих из столицы, которые захотят провести самоизоляции здесь, - сказал глава департамента здравоохранения области Артур Фокин. – Я вам не рекомендую сдавать им жилье. Напоминаю, что действие 236-й статьи УК «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» никто не отменял. Если вы сдадите свой дом человеку, который распространяет инфекцию, проблемы могут быть и у вас».

В Ивановской области не кто-нибудь, а Оперштаб для борьбы с распространением коронавируса запретил селить москвичей в гостиницах Фото: facebook.com

В Ивановской области не кто-нибудь, а Оперштаб для борьбы с распространением коронавируса запретил селить москвичей в гостиницахФото: facebook.com

Я многое могла бы ответить этим людям, всем, от вышедших с вилами до пишущих указы.

Я бы напомнила: мы, москвичи, не виноваты в том, что в нашу агломерацию втянули 40 миллионов человек, треть страны (оценка Собянина Сергея Семеновича). И мы всегда просили этого не делать, не строить стоэтажные «человейники», не заводить доходы всей страны в одну географическую точку – просто потому, что это делает жизнь некомфортной, полной стрессов, давки, вони. И мы говорили, что скученность чревата эпидемиями. И говорили про техногенные катастрофы (их пока нет), и выплески психической агрессии (их много).

Я бы объяснила, что мы, москвичи, всегда просили наоборот, рассредоточить город, переселить людей в таунхаусы не выше двух-трех этажей. Что мы протестовали против оптимизации, то есть, сокращения медицины – и у нас, и во всех регионах.

Но я думаю, что это никому не будет интересно. Мы представляем опасность. Точка.

Раньше нас, москвичей, только не любили – теперь еще боятся.

Трудно жить, когда на голове – корона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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