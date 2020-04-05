Девятилетняя участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в «нечестности и несправедливости»

На музыкальном проекте «Голос. Дети» случилась очередная драма. На этапе поединков (выпуск вышел на экраны в минувшую пятницу, 3 апреля) соревновались члены команды Полины Гагариной. Согласно правилам этого раунда, наставники разбивают своих участников на тройки, которые исполняют по одной песне. Из каждого трио только один артист проходит в этап «Песня на вылет», где определяются два финалиста.

Уже давно обсуждается тема, что слишком жесткие правила для детской психики. Мальчишкам еще удается держать удар, да и то не всегда. А девчонки, когда выбывают из конкурса, рыдают.

Масло в огонь плеснул Баста, комментируя один из номеров, он сказал, что Полине Гагариной должно быть стыдно: «Она оказалась страшной женщиной для нас, но хорошей, чуткой для своих участников. Она убивает нас красиво».

Настоящая драма случилась, когда на сцену вышла «девчачья группа», состоящая из трех вокалисток - восьмилетней Таисии Скомороховой, девятилетней Ангелины Дерябиной и шестилетней Агнии Андреевой. Они исполнили хит «Dance Monkey» австралийской певицы Tones and I.

После выступления девочки подарили всем наставникам плюшевых обезьянок, что сразу обсмеял ведущий Дмитрий Нагиев, мол впервые видит в таком «идиотском виде» с игрушками на руках взрослых артистов – Басту, Полину Гагарину и Валерия Меладзе.

Но шутки шутками, а конкурс есть конкурс. И хотя Полина Гагарина назвала девочек самыми талантливыми и сногсшибательными, и обещала после съемок накормить их тортом, свой выбор она сделала в пользу только одной из них – Таисии. Выбывшие Агния и Ангелина расплакались. Нагиев поспешил отвести их за кулисы.

- Отдай моих детей, - побежала Гагарина за ведущим на сцену.

- Посмотри, что ты наделала, - упрекнул ее Нагиев. – А теперь бегаешь за нами.

- Это несправедливо, - рыдала Ангелина Дерябина. – Вы должны были выбрать всех троих…

Никакие аргументы, что у конкурса есть свои правила, на девочку не действовали.

За кулисами Ангелину ждали ее родители. «Русалочка ты моя», - заключил в объятья ее отец. Но она не унималась и продолжала обвинять свою наставницу в «несправедливости»:

«Абсолютно нечестно, что выбрали не меня, - не могла успокоиться Ангелина. - Я подрасту и вернусь на конкурс, да еще и не раз»…