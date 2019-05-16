«Первый канал» отменил итоги шоу «Голос. Дети»

Как сообщала «КП», победу в шоу «Голос. Дети» дочери Алсу обеспечили боты: за участницу было подано 30 000 звонков и 8 000 СМС - голосовали не люди, а компьютерная программа. Об этом говорится в отчете компании Group-IB, которая проводила проверку по голосования по заказу Первого канала.

Первый канал аннулировал результаты конкурса «Голос.Дети» 00:00 00:00

После этого канал сделал официальное заявление.

- Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов, - говорится в сообщении.

Финальный подсчет голосовФото: Первый канал

Приводим его полностью:

«По окончании финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети» Первый канал обратился к компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований, предложив ей провести проверку и установить, имели ли место нарушения во время зрительского голосования.

Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу. Финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но, уже основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала 6-го сезона проекта «Голос. Дети».

Важно подчеркнуть, что задача аудита состояла в том, чтобы подтвердить или опровергнуть факт оказания искусственного воздействия на голосование, а не в том, чтобы предъявить кому-либо обвинения.

«Голос. Дети» - телепроект, который призван дарить только позитивный опыт каждому из участников. Мы считаем, что дети не должны нести ответственности за действия, предпринятые не ими. Каждый участник становится членом большой семьи «Голоса». А в трудную минуту семьи становятся еще более сплоченными.

В связи со всем вышесказанным Первый канал принимает беспрецедентное решение провести отдельный специальный выпуск проекта «Голос. Дети» в прямом эфире 24 мая с участием всех финалистов.

Первый канал также примет меры к усовершенствованию и дополнительной защите механизма голосования и к тому, чтобы случившееся не повторилось впредь. В том числе обратится по этому вопросу к специалистам Group-IB. Обновление механизма голосования будет завершено до старта следующего сезона «Голоса». Произошедшее в 6-м сезоне «Голос. Дети» должно стать первым и последним случаем, когда кто-то попытался управлять зрительским выбором».

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