Владимир Долматов: Останки Адольфа Гитлера сожгли полвека назад в ГДР

В первых числах апреля 1970 года на одном из секретных полигонов на территории Германской Демократической Республики, под Магдебургом, были сожжено то, что осталось от Адольфа Гитлера, его спутницы Евы Браун, а также рейхсминистра пропаганды Германии Пауля Йозефа Геббельса и последнего начальника штаба вермахта Ганса Кребса.

В Издательском Доме «Комсомольская правда» в середине апреля выходит фундаментальная работа, посвященная тайне смерти фюрера, основанная исключительно на документах НКВД, КГБ и ФСБ. Автор этой работы, публицист и историк Владимир Долматов, ответил на вопросы «КП».

- Владимир Петрович, почему записку о необходимости уничтожить останки Гитлера писал генеральному секретарю Брежневу глава КГБ СССР Андропов?

- Ввиду самой высокой секретности этого вопроса. Причем Юрий Андропов некоторые вещи, в частности, имя Гитлера, в машинописный текст своей записки в адрес генсека вписывал сам, от руки.

- Почему четверть века ждали?

- Останки перезахоранивали, по некоторым данным, семь раз. У наших спецслужб в 1970-м появилась информация, что у неонацистских организаций, в первую очередь в ФРГ, возник повышенный интерес к предполагаемому месту захоронения Гитлера и его ближайших сторонников. Руководитель КГБ предположил, что возможны провокации, нацисты изберут эту точку местом своего поклонения. Записка на имя Леонида Брежнева была составлена начале в марте, а в начале апреле останки уничтожили. Ну, кроме зубов фюрера, которые хранятся в Москве. Какие доказательства того, что они принадлежат главе Третьего рейха, и что он не бежал в Аргентину или Антарктиду? Они есть в нашей книге.

Полный текст интервью с Владимиром Долматовым об удивительных фактах его расследования читайте через несколько дней на сайте и в одном из ближайших номеров «Комсомольской правды».

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