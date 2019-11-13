Смерть Гитлера: Как на самом деле закончил жизнь фюрер?

Скоро в России выйдет книга, посвященная тайне смерти Гитлера (переводится с французского на русский). Один из авторов этого масштабного и довольно убедительного исследования - выросшая в СССР американка Лана Паршина. «Комсомолка» поговорила с ней о загадках, связанных со смертью фюрера.

«Женился на негритянке»

- Лана, многие эксперты отрабатывали версию том, что Гитлер мог спастись.

- Слухов об этом было немало. Много писали о том, что фюрер, мол, сбежал на подводной лодке. И эту подлодку, затонувшую, находили то у берегов Норвегии, то в Антарктике, то у берегов Мексики. Но Гитлера там, естественно, не было. Есть даже документ ФБР (рассекречен не так давно) о том, что якобы один агент видел Гитлера в 1955 году, он описывает свою встречу с ним. Но ни фото, ни видео нет.

После Второй мировой войны ФБР активно проверяло версию о побеге фюрера в Аргентину. Первый доклад датируется 21 сентября 1945 года: речь о том, что Гитлер якобы добрался на подлодке до Южной Америки, а шесть высокопоставленных аргентинских чиновников предоставили ему убежище - ранчо в южной части Анд.

В СМИ также писали, что вождь нацистов скрылся в Южной Америке, женился на негритянке, жил в нищете и дожил до глубокой старости (такую версию озвучивали бразильские историки. - Ред.). Сообщалось и о том, что Гитлер с Евой Браун бежали в Аргентину, скрылись в Альпах и т. д.

На русском языке книгу выпустит издательство «БОС».

- Откуда такое количество версий?

- После самоубийства труп фюрера по его же наказу камердинер Хайнц Линге с подельниками попытался сжечь. Тело было обезображено огнем, и нельзя было уверенно сказать, кому оно принадлежало. Поэтому существовала версия, что в Берлине в 1945 году погиб двойник фюрера.

«Череп - женский»

- Даже в некоторых архивах мне говорили: мол, какая разница, когда и как умер Гитлер, все равно же он уже точно мертв, - продолжает Лана Паршина. - Но, согласитесь, было бы несправедливо, если бы Гитлер спасся и спокойно дожил до старости. Поэтому я решила выяснить: действительно ли те зубы, которые хранятся в архиве ФСБ, принадлежали Гитлеру?

- А когда стало известно, что зубы Гитлера в Москве?

- В 90-е. В советские годы об этом молчали. В 2000 году фотографии зубов показали общественности. А фрагмент предполагаемого черепа Гитлера в рамках расследования «Миф» 1946 года был представлен в Москве на выставке «Агония Третьего рейха. Возмездие».

- Показали, чтобы пресечь домыслы о том, когда умер Гитлер?

- Да. Но Западу этого было мало. Эксперты говорили: дескать, а почему мы должны верить, что это именно зубы Гитлера на фото? Были сомнения и насчет черепа. Археолог Ник Беллантони утверждал, что череп женский (возможно, принадлежит Еве Браун, но не Гитлеру). Это была мировая провокация, мол, русские фальсифицировали смерть Гитлера. Потом выводы Беллантони официально осудили коллеги: по черепу нельзя узнать пол человека. Тогда он заявил, что проверил ДНК черепа, вот только не смог внятно объяснить, как получил образец ДНК.

Словом, никто достоверно не знал, что Гитлер мертв. По зубам тогда определили, что это Гитлер. Но в то время не было ДНК-тестирования останков. Так что стопроцентного подтверждения тоже не было. Тогда же проверили капли крови с обшивки дивана в бункере, где, по словам Линге, фюрер застрелился. Кровь оказалась той же группы (II), что и у Гитлера. Но этого мало.

Поэтому спецслужбы разных стран проводили дальнейший розыск. Напомню: полуистлевшие останки Гитлера в 1946 году были закопаны в Магдебурге, а часть черепа с пулевым отверстием, а также зубы, по которым проводилась идентификация трупов, отправили в Москву. Зубы Гитлера и Евы Браун хранятся в архиве ФСБ, а фрагмент черепа - с 1962 года в Госархиве. В Москве в разных архивах находятся также ортопедический ботинок Геббельса, часть обшивки дивана, на котором покончил с собой Гитлер, китель фюрера, портсигар Магды Геббельс, который ей подарил Гитлер. И я подумала: если есть вещдоки, почему бы их не изучить, используя новейшие технологии?

Зубы - в коробке из-под папирос

- И в 2017 году я и мой коллега - соавтор книги Жан-Кристоф Бризар провели собственное расследование. Мы привлекли французского эксперта с мировым именем Филиппа Шарлье. Без малого два года я добивалась от ФСБ разрешения на съемку зубов Гитлера и работу с ними.

Эксперт Филипп Шарлье изучает зубы вождя нацистов. Фото: Личный архив

- И вы прямо в руках держали зубы Гитлера?

- Я - никогда. Только Филипп, судмедэксперт. Потому что он - настоящий специалист, а не мы, журналисты. Филипп Шарлье - человек, который проводил эксгумацию тела Генриха IV, проверял сердце Ричарда Львиное Cердце, доказал, что останки Жанны д’Арк - это не останки Жанны д’Арк, а разные части тел разных людей. Весь процесс исследования зубов Гитлера Филиппом зафиксирован на камеру, мы делали все официально, что позволило нам совершить научно-историческое открытие, ставшее мировой сенсацией. Наверняка многие видели заголовки в СМИ: «Французы определили по зубам, что Гитлер покончил жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года».

- Зубы Гитлера и правда лежат в коробке из-под папирос?

- Да, и, что удивительно, находятся там в превосходном физическом состоянии. Эту коробку с зубами легендарная переводчица Елена Ржевская пронесла через весь Берлин, чтобы показать ассистенту доктора Блашке для опознания. Хранят зубы хорошо, ведь это вещественное доказательство, которое подтверждает смерть Гитлера. Мы использовали самое современное оборудование и доказали, что Гитлер не стрелял себе в рот (вопреки показаниям его шофера Эрика Кемпке, который попал в плен к американцам). На зубах Шарлье не обнаружил никаких следов пороха.

Согласно официальной версии, 30 апреля 1945 года Гитлер в своем бункере в Берлине одновременно принял цианид и выстрелил себе в голову, после чего камердинер Хайнц Линге с подельниками пытался сжечь труп.

К этой версии у меня есть вопросы. Например, стрелял ли Гитлер в себя сам? Он был в очень плохом физическом состоянии, глубоко больным человеком. У него прогрессировала болезнь Паркинсона. Левая рука у Гитлера постоянно тряслась, он ходил сгорбленный, пряча руку за спину. Мог ли Гитлер, учитывая физическое состояние, сам выстрелить себе в голову или это сделал за него верноподданный Линге, инсценировав «храбрую смерть во имя Германии»? Иначе почему не позвали одного из двух врачей, находившихся в тот момент в бункере, чтобы констатировать смерть фюрера?

- Но Гитлер же принял яд, а значит, в любом случае бы умер, даже если не мог в себя выстрелить?

- По легенде, учитывая, что он с 1944 года активно принимал наркотики, Гитлер боялся, что у него уже выработался какой-то антидот. И яд мог не подействовать. Поэтому выстрел в голову был, что называется, контрольным.

Соавторы книги Жан-Кристоф Бризар и Лана Паршина в Москве. Фото: Личный архив

- Так от чего наступила смерть Гитлера - от яда или выстрела?

- Пока мы не исследуем предполагаемый череп Гитлера и синий элемент на зубах, со стопроцентной уверенностью нельзя ничего утверждать. Мы предполагаем на 99 процентов, что синее окисление на зубной коронке - цианид. Именно предполагаем. Требуется взять соскоб этого элемента и перепроверить.

Кстати, во время осмотра зубов мы обнаружили остатки вегетарианской пищи, которую Гитлер ел в тот день. Еда осталась между зубами, ее видно при рассмотрении в электронный микроскоп с прямым подключением к компьютеру (его Филипп Шарлье привез с собой). Мы доказали, что Гитлер действительно был вегетарианцем. А еще, к слову, он страдал метеоризмом. Сами понимаете, когда одну зелень ешь, то от брокколи или гороха такой метеоризм!

- Писали, из-за этого Ева Браун обращалась к врачу Гитлера: мол, сделайте что-нибудь, я с ним спать не могу...

- На самом деле она особо и не спала с ним в одной кровати. У нее была отдельная комната. В бункере имелись две отдельные спальни.

«Камердинера не дожали»

- В итоге Шарлье пришел к однозначному выводу: зубы, которые хранятся в Москве, принадлежат Гитлеру. Фюрер действительно покончил жизнь самоубийством в бункере. Кстати, на мой взгляд, плохо допрашивали Хайнца Линге, камердинера, бывшего непосредственным свидетелем самоубийства Гитлера. Не понимаю, почему его не дожали в наше время - не допросили, применяя, например, детектор лжи. Этот человек прожил довольно долгую жизнь, несмотря на свои военные преступления. Есть свидетельства, что Линге летал на территорию Украины с Гиммлером и лично присутствовал при расстреле, по-моему, 142 советских человек. То есть этот слуга фюрера был не так уж безобиден. Но этот пособник преступника отсидел в тюрьме всего 10 лет из 25, к которым его приговорили. И что он сделал первым делом, освободившись? Дал интервью американцам в 1955 году, естественно, за деньги, где нагло врал, уверяя, что Гитлер убил себя выстрелом и никакого цианида не было.

Кстати, американцы тоже многие десятилетия не афишировали, что у них в архиве в Стэнфорде хранятся рентгеновские снимки головы и зубов Гитлера, сделанные в сентябре 1944 года. И мы могли сравнить снимки зубов фюрера из американского архива с теми зубами, что хранятся в Москве.

Не исключено, что пулю в Гитлера выпустил его камердинер Хайнц Линге.Фото: ru.wikipedia.org

- Знаю, что вы нашли и потомков фюрера?

- Да. У самого Гитлера не могло быть детей. Я общалась с его внучатыми племянниками. Но пока они отказываются от официальной генетической экспертизы.

В 2012 году были уничтожены останки Клары Гитлер, матери фюрера, потому что правнуки не оплатили их дальнейшее пребывание на кладбище. От родителей Гитлера не осталось никакого генетического материала, несмотря на наличие прямых потомков по мужской линии, бездетно доживающих свой век в Америке.

ВЕРСИЯ

Сталин молчал из мести

- Когда я готовила книгу, спрашивала себя: почему Сталин молчал, что нашли тело Гитлера? И в советские годы СССР не делал никаких официальных заявлений о том, что зубы вождя нацистов хранятся в ФСБ? Сталина союзники спрашивали, что стало с Гитлером, а он отвечал: мол, не знаю - исчез. Почему? Версий много. Одна из них - личные причины. Генералиссимусу не сказали, где похоронили его старшего сына, Якова Джугашвили, якобы погибшего в концлагере Заксенхаузен в 1943 году, но ведь тела-то никто не видел, как и заключения-опознания местного врача. И молчание Сталина могло быть чем-то вроде мести.

Потом, как мы знаем из истории, в марте 1970 года председатель КГБ СССР Юрий Андропов направил в ЦК КПСС предложение раскопать тайное захоронение на территории советского военного городка в Магдебурге и сжечь 10 трупов - Адольфа Гитлера, Евы Браун, Йозефа Геббельса, Магды Геббельс и их детей. Брежнев идею одобрил, и в обстановке строжайшей секретности была проведена операция «Архив»: сотрудники КГБ выкопали останки, сожгли их, а пепел развеяли над озером.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/677641" frameborder="0"></iframe> Гитлер и еврейская девочка.На аукцион выставлено редкое фото, где Гитлер обнимает еврейскую девочку. Кто она и какой была её судьба?

В ТЕМУ

Боялся участи Муссолини

- Почему фюрер попросил сжечь его тело?

- За два дня до этого итальянские партизаны схватили и казнили Бенито Муссолини. Мертвое тело дуче и его любовницы таскали по улицам Италии, издевались, сделали фото и опубликовали в газетах. Гитлер не хотел повторить судьбу Муссолини.

- Но соратники Гитлера не до конца исполнили его желание...

- Начался обстрел. Даже невозможно уже было и на самолете попробовать вылететь из Берлина с площадки у Бранденбургских ворот, хотя немецкая летчица Ханна Райч предлагала Гитлеру такой вариант. Он отказался, понимая, что, возможно, он и полет-то не выдержит по состоянию здоровья. Это первое. Второе: если упадет подбитый самолет, не факт, что его тело не найдут и не выставят на всеобщее обозрение.

Окружение пыталось исполнить последнюю волю фюрера. Но местность сильно обстреливалась, подолгу находиться в саду рейхсканцелярии было опасно, надо было спасать собственные шкуры. Какой-то бензин у них был, однако этого оказалось мало. Никто не дождался, когда труп полностью сгорит, все торопились бежать. В итоге тело нашли в воронке из-под снаряда, присыпанное землей...

А окружение, как тараканы, бежало из бункера. Их находили в разных местах Берлина. Ганса Баура (личный пилот фюрера) обнаружили с перебитыми ногами стонущего, молящего о помощи. Линге (камердинера) потом тоже поймали. Мартин Борман не смог далеко убежать, его подстрелили, и он принял цианид, чтобы умереть без мук. И лишь в 1972 году нашли его останки. В 1998 году сделали ДНК-анализ останков трупа и подтвердили, что это точно Борман. А ведь его долгое время считали пропавшим без вести - предполагали, что он может скрываться в Аргентине вместе с фюрером.

Йоганнеса Блашке, стоматолога Гитлера, арестовали американцы. Знаменитый Нюрнбергский процесс, увы, не всех преступников наказал строго. Уже в 1948 году Блашке был освобожден и, как сообщалось, имел собственную стоматологическую практику в Нюрнберге. И это Блашке, бригаденфюрер СС, в ведении которого были стоматологические службы концлагерей! Блашке занимался сбором золотых коронок и зубных протезов - выдергивал у заключенных, перед тем как их убивали... И потом использовал эти материалы в работе над зубными протезами нацистов.

- Когда вы собирали материал для книги, кто из окружения Гитлера вас удивил?

- Ну удивить - вряд ли. Пожалуй, эмоциональную реакцию вызывает Магда Геббельс, которая в бункере Гитлера методично отравила цианистым калием своих шестерых маленьких детей, после чего и сама с мужем покончила с собой. Вот детей за что было убивать - непонятно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/675166" frameborder="0"></iframe> Скелеты в шкафу Адольфа Гитлера.ЦРУ рассекретило досье на Адольфа Гитлера. Оказывается, фюрер чувствовал себя одновременно и мужчиной, и женщиной!

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За день до самоубийства Гитлеру сообщили о мрачных подробностях гибели главы итальянских фашистов Бенито Муссолини и его любовницы Клары Петаччи. После расстрела изуродованное до неузнаваемости тело дуче было подвешено за ноги на одной из площадей Милана, а затем выброшено в сточную канаву. Под впечатлением от этой истории Гитлер принял окончательное решение о самоубийстве и отдал свое последнее распоряжение, оно касалось судьбы его тела и тела его жены Евы Браун. Их должны были сжечь дотла, чтобы даже останки фюрера не попали в руки «дикарей с Востока». После того, как главный людоед ХХ века ушел из жизни, немецкие военные пытались в точности исполнить его волю. Из-за плотного обстрела им не удалось довести дело до конца, тем не менее, обгорелые останки, обнаруженные советскими солдатами, крайне затрудняли идентификацию. (подробности)

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