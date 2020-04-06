2020-04-06T00:48:35+03:00
Спорт

Александр Овечкин сказал, какой фильм заставил его заплакать

Пока сезон в НХЛ находится "на паузе", хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" говорит много нового о себе [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин поведал о том, какой фильм заставил его плакать.Александр Овечкин поведал о том, какой фильм заставил его плакать.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Всего несколько дней назад на эфире шоу официального канала Национальной Хоккейной Лиги русский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сказал, в кого из голливудских звезд был влюблен. И вот - новое откровение про великого хоккеиста, который покорил всех своей игрой во всем мире. На этот раз Овечкин сказал про фильм, который растрогал его до слез.

- В последний раз я плакал, когда смотрел с женой "Дневник памяти". Нет, я не разрыдался, но к горлу подступил комок. Посмотрел на Настю, а она плачет. И я подумал: "Ладно, нужно пойти и заняться чем-нибудь, чтобы не думать об этом, - признался Овечкин в интервью Men’s Journal.

Мелодрама режиссера Ника Кассаветиса вышла в свет в 2004 году. Это - экранизация одноимённого биографического романа Николаса Спаркса, опубликованного в 1996 году. В нем рассказывается история отношений между юношей и девушкой, которые принадлежат к разным социальным слоям. По сюжету, Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война.

Картина при бюджете в 29 миллионов долларов собрала в мире более 115 миллионов.

Александр Овечкин, напомним, как и вся Национальная Хоккейная Лига, сейчас "на карантине". Его команда "Вашингтон Кэпиталз" идет второй пока что в своей Конференции. И пока что все ждут окончания пандемии коронавируса, чтобы попытаться спасти сезон, который в НХЛ практически вышел на финишную прямую.

Дневник памяти (2004) русский трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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