2020-04-02T23:30:53+03:00
Спорт

Александр Овечкин назвал двух голливудских звезд, в которых был влюблен

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" стал гостем шоу-опроса на канале НХЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Овечкин рассказал о личном для аудитории НХЛ.Александр Овечкин рассказал о личном для аудитории НХЛ.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Начиная с 12 марта официально хоккейный сезон в НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Североамериканская лига стала одной из первых, кто пал жертвой новой болезни. И поэтому сейчас все спортсмены сидят дома на карантине, пережидая эту напасть.

Однако же, лидер клуба "Вашингтон Кэпиталз" Алесандр Овечкин и вратарь "Тампы-Бэй" Андрей Василевский стали участниками небольшого шоу-опроса на официальном видеоканале НХЛ. Нужно было сказать, в кого из звезд шоу-бизнеса были влюблены хоккеисты.

Выбор Овечкина удивил:

- Да, у меня было несколько. Шарлиз Терон. И немного старая, но Деми Мур, - поделился личными переживаниями из прошлого Александр Овечкин.

А вот еще один русский участник этого короткого опроса Андрей Василевский назвал только одну актрису:

- Марго Робби, - сделал свой российский выбор вратарь "Тампы".

Что примечательно, Робби в качестве фаворитки была названа сразу у нескольких молодых игроков, которые решились ответить на этот вопрос.

Напомним, что вот уже третий год Александр Овечкин официально женат на Анастасии Шубской. Они сыграли свадьбу в июле 2017 года. А в августе 2018 года у пары родился сын, фотографией которого поделилась супруга хоккеиста в личных соцсетях. В начале 2020 года Анастасия объявила о том, что ждет еще одного ребенка. Так что во время карантина супруги смогут уделять больше внимания друг другу.

Отметим, что на момент остановки сезона "Вашингтон Кэпиталз" с 90 очками после 69 игр шел на втором месте в Восточной конференции НХЛ. А у Александра Овечкина за 68 матчей было набрано 67 очков - 48 заброшенных шайб и 19 голевых передач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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