"Зачем я буду говорить, что я сын профессора?": Николай Дроздов рассказал о работе пастухом и мастером по пошиву

Пожалуй, самый известный зоолог нашей страны, бывший ведущий передачи "В мире животных" Николай Дроздов, оказывается, перепробовал множество занятий прежде, чем стать профессором МГУ.

Например, в школе он работал пастухом или, вернее сказать, табунщиком.

- В старших классах уже, сразу после войны, отец вернулся. И отправил меня сразу в управление конезавода в нашей деревне. Говорит: так, все каникулы будешь там… После седьмого, восьмого и девятого класса , - рассказал Дроздов в передаче Арины Шараповой на Радио "Комсомольская правда".

А рабочий день там совсем не детский - с пяти утра до десяти вечера. Но несмотря на это, Николай вспоминает это время как самое счастливое в жизни.

Через несколько лет Дроздов устроился на не менее неожиданную работу - мастером по пошиву. Причем, шить он пошел, уже учась в Московском университете, на два года оставил учебу и устроился в мастерскую. Объясняет Николай Николаевич свое решение тем, что у него появилась принципиальная необходимость зарабатывать деньги самому.

- Вот год я учился и получил неожиданно седьмой разряд, обычно дают четвертый, пятый разряд – это считалось очень хорошо. А шестой, седьмой – это просто… У меня никакого тогда не было, извините за выражение, блата или известности… я ж никому не говорил, что я сын профессора, зачем это надо, - рассказал дроздов.

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