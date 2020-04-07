Число заболевших коронавирусом в России на 7 апреля 2020 года составило 6351, увеличившись за минувшие сутки на 941. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Лидерами по приросту случаев заболевания COVID-19 остаются Москва (4484, +591), Московская область (387, +82) и Санкт-Петербург (226, +35). Кроме того, более чем наполовину за сутки выросло число заболевших в Республике Коми (90, + 31).

Вместе с тем, неуклонно растет число благополучно излечившихся от коронавируса. за сутки из больниц выписались 34 россиянина, общее число выздоровевших таким образом составило 429.

Число смертельных случаев достигло 51, за сутки от вызванных коронавирусом осложнений скончались 4 человека, в том числе два в Нижегородской области и по одному пациенту умерли в Иркутской области и Республике Коми