Нашлась замену Хабибу на бой с Фергюсоном, но врачи против
Босс UFC Дана Уайт назвал имя бойца, который заменит Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном. Как и предполагалось, им стал Джастин Гэйджи. А на кону будет пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Это значит, что Хабиба не лишили полноценного чемпионского титула.
И как обычно в этой истории есть несколько «но».
Первое «но» – Дана Уайт так и не раскрыл место, где состоит турнир UFC 249. Известно уже все, и главный бой вечера, и список остальных участников (в деле даже девушки – во втором по значимости бою дерутся симпатяги Джессика Андраде и Роуз Намаюнас). Телеправа уже проданы каналу ESPN. А где все это будет – до сих пор тайна. «Где-то на планете Земля», - повторил избитую всем ММА шутку Дана Уайт. Но уже не смешно.
По последним данным турнир может состоятся в одной из индейских резерваций Западного побережья – там не действуют законы, запрещающие спортивные мероприятия. Еще один вариант – частный остров. Якобы Уайт вот-вот арендует один из них под проведение мероприятия. Но возможно, что глава UFC темнит: он специально путает следы, чтобы ничего не сорвалось в последний момент.
Второе «но» - начались акции протеста против этого боя. Первыми выступили доктора. Ассоциация врачей профессиональных боев выступила решительно против проведения поединков. Кроме риска заражения, у них есть еще один довод: после боев спортсменам часто требуется медпомощь, а она станет дополнительной нагрузкой на измотанных коронавирусом докторов и больницы.
Полный список боев турнира UFC 249
18 апреля
Джастин Гэтжи — Тони Фергюсон;
Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;
Грег Харди — Йорган Де Кастро;
Висенте Луке — Нико Прайс;
Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс;
Жаирзиньо Розенструйк и Фрэнсис Нганну;
Юрая Холл — Жакаре Соуза;
Александр Эрнандес — Омар Антонио Моралес;
Марлон Вера — Рей Борг;
Майкл Джонсон — Хама Ворти;
Сиджара Юбэнкс — Сара Морас;
Райан Спанн — Сэм Алви.
ИСТОЧНИК KP.RU