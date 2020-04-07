Нашлась замену Хабибу на бой с Фергюсоном, но врачи против

Босс UFC Дана Уайт назвал имя бойца, который заменит Хабиба Нурмагомедова в бою с Тони Фергюсоном. Как и предполагалось, им стал Джастин Гэйджи. А на кону будет пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Это значит, что Хабиба не лишили полноценного чемпионского титула.

И как обычно в этой истории есть несколько «но».

Первое «но» – Дана Уайт так и не раскрыл место, где состоит турнир UFC 249. Известно уже все, и главный бой вечера, и список остальных участников (в деле даже девушки – во втором по значимости бою дерутся симпатяги Джессика Андраде и Роуз Намаюнас). Телеправа уже проданы каналу ESPN. А где все это будет – до сих пор тайна. «Где-то на планете Земля», - повторил избитую всем ММА шутку Дана Уайт. Но уже не смешно.

По последним данным турнир может состоятся в одной из индейских резерваций Западного побережья – там не действуют законы, запрещающие спортивные мероприятия. Еще один вариант – частный остров. Якобы Уайт вот-вот арендует один из них под проведение мероприятия. Но возможно, что глава UFC темнит: он специально путает следы, чтобы ничего не сорвалось в последний момент.

Второе «но» - начались акции протеста против этого боя. Первыми выступили доктора. Ассоциация врачей профессиональных боев выступила решительно против проведения поединков. Кроме риска заражения, у них есть еще один довод: после боев спортсменам часто требуется медпомощь, а она станет дополнительной нагрузкой на измотанных коронавирусом докторов и больницы.

Полный список боев турнира UFC 249

18 апреля

Джастин Гэтжи — Тони Фергюсон;

Джессика Андраде — Роуз Намаюнас;

Грег Харди — Йорган Де Кастро;

Висенте Луке — Нико Прайс;

Кэлвин Каттар — Джереми Стивенс;

Жаирзиньо Розенструйк и Фрэнсис Нганну;

Юрая Холл — Жакаре Соуза;

Александр Эрнандес — Омар Антонио Моралес;

Марлон Вера — Рей Борг;

Майкл Джонсон — Хама Ворти;

Сиджара Юбэнкс — Сара Морас;

Райан Спанн — Сэм Алви.