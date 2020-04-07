2020-04-07T13:44:02+03:00
Телевизор

ТВ против заразы: Зарядка от Костюшкина, песни от Гагариной, смех до колик от Варнавы и Гудкова

Новые «антикоронавирусные» телепрограммы, которые скрасят вам самоизоляцию
Антонина ВЕТКИНА
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Ведущие тоже будут участвовать в состязаниях. Екатерина и Александр без преувеличения представляют собой авангард современного российского юмора. Фото: Телеканал «Пятница!»Ведущие тоже будут участвовать в состязаниях. Екатерина и Александр без преувеличения представляют собой авангард современного российского юмора. Фото: Телеканал «Пятница!»
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Звезды близки к народу как никогда - они тоже заперты дома. Теперь ведь ни концертов, ни вечеринок. И если нам с вами привыкнуть к этому, в общем-то, можно, то им - привыкшим быть на публике, сиять в свете софитов, сейчас хоть на стенку лезь. На помощь спешит телевидение — этот резко актуализировавшийся канал поставки дистанционных развлечений: рано его хоронили, рано. Как грибы после дождя появляются новые передачи. И звезды при деле, и нам, зрителям, не скучно.

«Бой с герлс». Развлекательное игровое шоу Екатерины Варнавы и Александра Гудкова. «Пятница!». С 9 апреля по четвергам/19.00.

Программу задумали задолго до пандемии, но сейчас она как никогда кстати. Две команды — парней и девушек из числа известных молодых лиц ТВ, кино и эстрады соревнуются в дурашливых конкурсах: эдакие «Веселые старты», с которых стряхнули пыль. Цель всех заданий — вывести участников из зоны комфорта, заставить сделать что-то эдакое. Наверняка это будет из ряда вон выходящее, как задания в youtube-шоу «Comment Out», которое, кстати, как раз придумал Александр Гудков.

Ведущие тоже будут участвовать в состязаниях. Екатерина и Александр без преувеличения представляют собой авангард современного российского юмора. К тому же они старинные друзья, понимающие друг друга без слов, а значит, есть шанс, что нас ждет что-то по-настоящему отвязное веселое.

В первых выпусках участвовать будут Елена Темникова, Ян Гэ, Мигель, Лукерья Ильяшенко, IOWA, DAVA, Юлия Топольницкая, Саша ST, Анна Седокова, Zivert и др.

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Стас Костюшкин продемонстрировал комплекс упражнений, которые помогут сохранить форму.
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«Сидим дома со звездами». Дневное шоу. ТВ-3. С 7 апреля, понедельник-четверг/11.30.

По формату это классический лайфстайл-журнал: тут зарядочка, здесь рецептик. Но здесь все заточено под самоизоляцию - российские знаменитости рассказывают, как сидеть дома с максимальной пользой. В первом выпуске Надежда Ангарская из Comedy Woman и шоу «Последний герой» рассказала, как не набрать лишний вес, проводя дни в опасной близости от холодильника, показала свой деревенский дом. Актриса Наталья Бардо научила ухаживать за собой, когда салоны красоты закрыты. Стас Костюшкин продемонстрировал комплекс упражнений, которые помогут сохранить форму. Неунывающий спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился фирменным рецептом яичницы и сыграл на кастрюлях. В каждом выпуске программы пять героев.

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Неунывающий спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился фирменным рецептом яичницы и сыграл на кастрюлях.
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«Добрый день». Дневное шоу. Первый канал. С 7 апреля, понедельник-четверг/14.00.

Дневная и вечерняя сетка Первого канала в последнее время — сплошной коронавирусный невроз с коротким перерывом на «Давай поженимся!». Почти в каждом ток-шоу говорят только о коварном вирусе — серьезно, в мрачных тонах. Но прочь тоску и безысходность: в эфир возвращается дневной канал «Добрый день». Все как в «Добром утре», только днем - атмосфера легкого позитива и советы на все случаи жизни. Сквозь призму карантина, конечно же: как не сойти с ума от безделья, что посмотреть, что почитать, что приготовить.

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А вы говорите чем заняться А какое кардио , а для рук рельеф #полинагагарина #гагаринапоехали
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«Звезды против короны». Музыкальный супермарафон. Муз-ТВ. 11 апреля, суббота/15.15.

Музыкальных марафонов на Муз-ТВ было много, но впервые артисты будут петь в уютной домашней обстановке. А заодно покажут, в каких условиях проходит их самоизоляция. Цель международного марафона — поддержать и зрителей, и врачей, находящихся на передовой борьбы с инфекцией.

Запланированы выступления Полины Гагариной, Игоря Крутого, группы «Звери», Николая Баскова, Григория Лепса, Леонида Агутина, группы «БИ2», Валерии, Лолиты, Лены Темниковой, Артура Пирожкова, Владимира Преснякова, Данко, Юлианны Карауловой, Бьянки, Доминика Джокера, Анатолия Цоя, IOWA, группы «Город 312», Ольги Серябкиной, Мити Фомина, Алсу, группы «НА-НА», Лены Катиной, группы «Моя Мишель». Споют и зарубежные звезды: группы Dschinghis Khan и Arabesque из Германии, Интарс Бусулис из Латвии, Томас Невергрин из Дании, «Время и Стекло» из Украины и др.

Ведущий марафона – Максим Галкин. Специальные гости: Евгений Плющенко, Ксения Собчак.

КСТАТИ

«Поле чудес» в стране шариков: Леонид Якубович вышел в эфир в окружении надувных желтых человечков вместо массовки

Как мило! Включаешь старую-добрую, родную программу «Поле чудес», а там вместо зрителей — желтые шарики. Умеют же придумать организаторы шоу, когда захотят. Кто-то считает такой ход шок-контентом для зрителей с крепкой психикой от фанатов фильмов Спилберга и книг Кинга, но на самом деле это лишь игровой момент, новая фишка и лишний повод включить любимую передачу с крутящимся барабаном. Усатые желтенькие миньоны-якубовичи за спиной ведущего. Вот это умора. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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